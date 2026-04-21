Nam shipper 34 tuổi phát hiện nhiễm HIV sau một cơn sốt, oan ức nói: "Tôi chỉ đi khám răng thôi mà"

Ngồi đối diện bác sĩ, người đàn ông 34 tuổi gồng cứng người như một sợi dây cung sắp đứt. Anh là một shipper tại Thượng Hải (Trung Quốc). Anh sở hữu thân hình vạm vỡ, là kết quả của nhiều năm chạy bộ lên xuống những tòa nhà cao tầng để giao hàng. Ai có thể ngờ rằng, người đàn ông từng vác hai thùng nước đóng chai lên tầng 6 mà chẳng hề đổ mồ hôi, giờ đây lại mang khuôn mặt tái nhợt như người sắp chết, chỉ ngồi không cũng thấy mệt.

Sự suy sụp về sức khỏe của anh không phải gần đây mới xuất hiện. Nhưng đỉnh điểm là một cơn sốt cao đột ngột rất khác thường. Ban đầu, anh shipper này chỉ nghĩ mình bị cảm mạo do gió mưa, liền ra hiệu thuốc mua vài viên hạ sốt rồi lại tiếp tục hành trình mưu sinh. Nhưng cơn sốt không hạ, nó ăn sâu vào cơ thể kèm theo những cơn ho dữ dội như muốn văng cả phổi ra ngoài. Khi không thể chịu đựng được nữa và được đưa đến phòng cấp cứu, kết quả xét nghiệm máu trả về như một bản án nghiệt ngã: Dương tính với HIV.

Đáng sợ hơn, bệnh đã tiến triển sang giai đoạn AIDS. Số lượng tế bào miễn dịch thấp đến mức báo động, biến cơ thể anh thành một "thị trấn ma" không người canh gác.

"Bản án" HIV từ phòng nha giá rẻ

Nhận kết quả chẩn đoán, anh shipper sững sờ, không dám tin. Bởi vì anh chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ mắc "căn bệnh thế kỷ" này. Trong suy nghĩ của anh, chỉ những người sống buông thả, dùng chất kích thích, quan hệ bừa bãi... mới có thể bị lây HIV. Còn anh, gần như chỉ biết đi làm và trở về nhà bầu bạn với chiếc điện thoại. Không vướng vào tệ nạn xã hội, cũng rất lâu chẳng yêu đương.

Khi bác sĩ từ từ đặt ra những câu hỏi về các tình huống có thể lây nhiễm HIV. Anh shipper này bắt đầu lục lại những mảnh ký ức cũ và nhớ ra một điều khả nghi.

Khoảng 3 năm trước, anh đau răng dữ dội nhưng cứ cố gắng chịu đựng vì muốn tiết kiệm tiền. Đến khi đau không chịu nổi, ảnh hưởng tới công việc anh mới tìm đến 1 phòng khám nhỏ ở vùng ngoại ô để làm răng cấy ghép. Một thời gian sau sự việc này, anh cũng thật sự cảm thấy cơ thể có thay đổi. Anh khẳng định, nếu loại trừ lần khám và điều trị răng này, không có cơ hội nào để căn bệnh HIV đến gần mình được. Anh cảm thấy rất oan ức mà nói: "Tại sao lại là tôi chứ? Tôi chỉ đi khám răng thôi mà".

Bác sĩ của anh giải thích, mặc dù đây là trường hợp hiếm gặp nhưng cũng không phải không thể xảy ra. Rất có thể, một mũi khoan chưa được tiệt trùng kỹ hoặc dụng cụ còn dính những hạt máu li ti của bệnh nhân trước đó mang mầm bệnh, đã gieo quả bom hẹn giờ vào cơ thể anh. Ở những phòng khám nha nhỏ, ít chuyên viên y tế và phụ tá, trong khi lại đông bệnh nhân thì chuyện lơ là vệ sinh, khử trùng dụng cụ càng có nguy cơ cao hơn.

Bác sĩ Cui Linjing Phó Trưởng khoa Da liễu và Bệnh hoa liễu, Bệnh viện Nhân dân Hoài Bắc (An Huy, Trung Quốc) từng nhận định: "Nhìn chung, khả năng nhiễm HIV qua dịch tiết miệng là tương đối thấp do mức độ hoạt động của virus tại đây không cao. Tuy nhiên, rủi ro sẽ xuất hiện nếu có sự tiếp xúc máu trực tiếp."

Hay bác sĩ Li Jianwei thuộc Khoa Bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Rizhao (Sơn Đông, TRung Quốc) từng giải đáp về trường hợp tương tự: " Nguy cơ nhiễm HIV chỉ đơn giản do làm răng là thấp. Tuy nhiên, nếu môi trường không vệ sinh và phòng khám thiếu các quy trình phẫu thuật vô trùng đúng cách, đặc biệt là khi có người mang mầm bệnh thực hiện trước đó, nguy cơ lây nhiễm chéo tăng lên rất nhiều".

Những dấu hiệu "tử thần" của HIV dễ bị bỏ qua

Sự tinh ranh của HIV nằm ở chỗ nó thường "ẩn mình" rất kỹ. Ở giai đoạn đầu (còn gọi là giai đoạn cửa sổ), các triệu chứng thường bị nhầm lẫn với cảm cúm hay ốm vặt thông thường như:

- Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, đau đầu, mệt mỏi rã rời.

- Sưng hạch ở cổ, nách hoặc bẹn.

- Phát ban đỏ trên da, thường không gây ngứa.

- Đau họng, loét miệng hoặc đau cơ khớp.

Sau giai đoạn này, virus có thể nằm yên trong cơ thể từ 3 đến 10 năm mà không gây ra triệu chứng nào rõ rệt. Đến khi bước vào giai đoạn AIDS như nam shipper, cơ thể sẽ sụp đổ nhanh chóng với các dấu hiệu: sụt cân cấp tốc, đổ mồ hôi trộm ban đêm, tiêu chảy kéo dài và các bệnh nhiễm trùng cơ hội như viêm phổi, nấm miệng nặng.

Nam shipper rời phòng khám với bóng lưng cô đơn hòa vào dòng người tấp nập. Anh đã mất tất cả chỉ vì muốn tiết kiệm vài đồng tiền khám răng hay bớt đi vài ngày nghỉ làm. Đây là bài học đắt giá cho bất kỳ ai: Đừng bao giờ đánh cược mạng sống vào sự tiện lợi, giá rẻ nhưng thiếu uy tín.

Nguồn và ảnh: Baidu Health, China Times