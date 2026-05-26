Nam shipper 32 tuổi say nắng, bất tỉnh hơn 1 tháng, bác sĩ: 4 việc cấp bách phải làm ngay lập tức!

Những đợt nắng nóng với nền nhiệt ngoài trời chạm ngưỡng 40 độ C liên tục càn quét khắp các khu vực. Cái nóng hầm hập không chỉ khiến cuộc sống đảo lộn mà thực sự đã trở thành lưỡi hái tử thần rình rập những người phải mưu sinh ngoài trời. Câu chuyện về một nam shipper 32 tuổi bị say nắng nặng đến mức rơi vào hôn mê sâu suốt hơn một tháng là lời cảnh báo khẩn cấp cho bất kỳ ai đang chủ quan với sức khỏe trong những ngày oi ả này.

Bi kịch say nắng sau nhiều giờ lao vào "chảo lửa"

Nam shipper đang được nhắc đến là anh Xiao Lin (tên nhân vật đã được thay đổi), 32 tuổi, sống tại Quảng Châu (Trung Quốc). Do đặc thù công việc, anh phải di chuyển liên tục ngoài đường dưới thời tiết khắc nghiệt để giao hàng hóa.

Nam shipper 32 tuổi dù thoát khỏi nguy kịch nhưng bất tỉnh hơn 1 tháng sau khi say nắng (Ảnh BVCC)

Vào khoảng 4 giờ chiều ngày xảy ra sự việc, sau nhiều giờ vắt kiệt sức lực ngoài trời, Xiao Lin vào phân loại bưu kiện bên trong một nhà kho. Những tưởng sẽ "dễ thở hơn" vì thoát được "chảo lửa" ngoài trời, nhưng nhà kho này cũng đóng kín và vô cùng ngột ngạt.

Sự kết hợp giữa nền nhiệt cơ thể đang cao và không gian bí bách đã khiến anh đột ngột ngã quỵ, co giật mạnh. Khi các đồng nghiệp phát hiện và đưa đến bệnh viện gần đó, thân nhiệt của nam shipper đã chạm mốc 41 độ C. Anh lập tức được đặt nội khí quản, thở máy, an thần và truyền dịch khẩn cấp nhưng tình trạng vẫn không có dấu hiệu cải thiện.

Bà Huang Shifang, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Tế Nam (Quảng Châu, Trung Quốc) là người tiếp nhận ca bệnh. Bà cho biết Xiao Lin nhập viện trong tình trạng đã bất tỉnh suốt hơn 4 tiếng đồng hồ. Dù đã được điều trị tích cực để điều chỉnh lại chức năng các cơ quan nội tạng, nam shipper vẫn sống trong trạng thái hôn mê sâu do não bộ bị tổn thương quá nghiêm trọng vì nhiệt độ cao hơn một tháng trời.

Cảnh báo nguy hiểm từ chuyên gia hồi sức cấp cứu

Theo bác sĩ Huang Shifang, tình trạng của Xiao Lin là thể bệnh nặng nhất của say nắng, hay còn gọi là sốc nhiệt, kiệt sức do nhiệt nghiêm trọng. Đây là một dạng cấp cứu nội khoa đặc biệt nguy hiểm xảy ra khi cơ thể tiếp xúc với môi trường nóng ẩm kéo dài, khiến hệ thống điều hòa thân nhiệt bị tê liệt hoàn toàn và nhiệt độ cốt lõi vượt quá 40 độ C.

Bác sĩ cảnh báo, rất nhiều người đang xem nhẹ mức độ nguy hiểm của say nắng, nhất là những người trẻ, không có bệnh nề. Tuy nhiên, say nắng có thể gây ra các biến chứng toàn thân, tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương, phá hủy mô cơ, làm rối loạn chức năng đông máu, suy gan thận và nhanh chóng dẫn đến suy đa tạng. Đáng sợ hơn, tỷ lệ tử vong của say nắng khi cấp tính lên tới 70 - 80%, kể cả khi bạn vốn hoàn toàn khỏe mạnh.

Những đối tượng có nguy cơ cao được bác sĩ Huang cảnh báo nhất gồm 2 nhóm theo thể bệnh:

- Say nắng do gắng sức: Thường gặp ở người trẻ tuổi khỏe mạnh nhưng phải vận động cường độ cao dưới nắng như shipper, công nhân xây dựng, vận động viên, lính cứu hỏa.

- Say nắng điển hình: Xuất hiện ở những người có khả năng điều hòa thân nhiệt kém như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc những người tiếp xúc với nhiệt độ cao trong không gian kín như xe ô tô, phòng hầm.

4 việc cấp bách cần làm ngay khi có người bị say nắng

Say nắng hoàn toàn có thể phòng tránh và giảm thiểu di chứng nếu được phát hiện và xử lý đúng cách ngay từ giai đoạn đầu. Vì vậy, bác sĩ Huang nhấn mạnh, khi bản thân hoặc thấy người xung quanh có dấu hiệu kiệt sức dưới trời nóng, bạn cần thực hiện ngay 4 bước vàng sau:

- Lập tức di dời nạn nhân: Nhanh chóng đưa người bệnh ra khỏi môi trường có nhiệt độ cao, chuyển đến vị trí mát mẻ, bóng râm và thông thoáng gió.

- Làm mát cơ thể thần tốc: Sử dụng nước lạnh lau đi lau lại khắp vùng da của nạn nhân để hạ nhiệt, hoặc bọc đá lạnh chườm trực tiếp vào vùng nách, bẹn.

Việc đầu tiên cần làm khi say nắng là di chuyển tới nơi có bóng râm, bổ sung nước (Ảnh minh họa)

- Bổ sung dịch và điện giải đúng cách: Nếu nạn nhân còn tỉnh táo, hãy cho họ uống từng ngụm nhỏ nước lọc, có thể mát nhẹ (khoảng 200 đến 300 ml). Ưu tiên sử dụng nước pha chút muối hoặc đồ uống thể thao để bù lại lượng điện giải đã mất qua mồ hôi, tuyệt đối không chỉ uống mỗi nước lọc.

- Theo dõi sát sao và gọi cấp cứu: Liên tục kiểm tra thân nhiệt của người bệnh. Nếu thấy tình trạng sốt cao kéo dài, lơ mơ hoặc co giật, phải lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện ngay để được bác sĩ điều trị, không được chủ quan coi nhẹ như cảm nắng thông thường mà trì hoãn thời gian vàng.

5 việc nên làm để phòng tránh say nắng Phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh, Để bảo vệ bản thân trước thời tiết khắc nghiệt, bạn nên chủ động thực hiện 5 biện pháp phòng say nắng sau: - Tránh ra ngoài giờ cao điểm: Hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời lúc nắng gắt. Đặc biệt, người già và trẻ nhỏ cần tránh ở trong các không gian kín, ngột ngạt và không có điều hòa. - Bù nước và chất điện giải: Người làm việc ngoài trời không nên chỉ uống nước lọc. Hãy thay thế bằng nước pha muối loãng hoặc đồ uống thể thao để tránh mất cân bằng điện giải. - Mặc trang phục thoáng mát: Lựa chọn quần áo rộng rãi, thấm hút mồ hôi tốt và có màu sáng. Đừng quên trang bị thêm mũ rộng vành, kính râm và áo khoác để che chắn ánh nắng trực tiếp. - Uống các loại nước thanh nhiệt: Tận dụng các loại thảo dược tự nhiên như hoa cúc, kim ngân hoa, bạc hà hoặc lá sen để nấu nước uống giúp thanh nhiệt và giải nhiệt mùa hè rất tốt. - Cảnh giác với dấu hiệu cơ thể: Khi thấy chóng mặt, tim đập nhanh hoặc đổ mồ hôi quá nhiều, hãy lập tức rời khỏi nơi nắng nóng và uống từ từ từng ngụm nước đá nhỏ để hạ nhiệt.

Nguồn và ảnh: China Press, Huacheng