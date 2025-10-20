Nam NSƯT tự ti vì đói quá, xấu xí quá: "Tôi không oán hận"

Vừa qua, tại chương trình Hẹn cuối tuần, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu đã chia sẻ về cú sốc đi xuống của gia tộc mình, một gia tộc cải lương lẫy lừng Nam Bộ.

Hữu Châu ngày trẻ

Theo nam nghệ sĩ, thưở nhỏ ông sống như một công tử giàu có, có xe hơi đưa đón đi học trường xịn, nhà có người làm. Nhưng đến năm 17 tuổi, gia tộc anh xuống dốc và lụi bại.

Anh nói: "Năm 1985 tôi tốt nghiệp thì ba tôi mất, nội tôi (bà bầu Thơ) đổ bệnh. Gia đình tôi không còn ở chung với nhau trong một căn nhà lớn nữa. Mọi người tản ra ở riêng. Tôi ở với mẹ tôi. Cuộc sống đưa đẩy thì tôi phải bươn chải kiếm sống.

Nhưng tôi cũng chỉ biết đi hát chứ không biết làm gì khác. Bất quá là tôi được bạn bè cho mượn tiền, mở một sạp báo để mua sách cũ, báo cũ về bán, cho thuê truyện thuê sách kiếm đồng ra đồng vào.

Nhưng tới giờ tôi cũng không bao giờ oán hận. Tôi nghĩ rằng, mọi chuyện xảy ra như thế đều là tự nhiên, đâu ai hại tôi hay ngăn cấm không cho tôi kiếm cơm. Chỉ là tôi khó khăn quá, đói quá nên gầy nhẳng, xấu xí quá, thành ra tự ti. Tôi thu mình lại, chỉ chơi với những người bạn thân trong nhóm hiểu mình.

Tuy nhiên, ngay cả với nhóm bạn đó, tôi cũng thu mình lại. Vì thế nên tôi ít cười. Nhưng một khi đã thân rồi thì tôi như thẳng quỷ thằng ma.

Sau này, khi đã lớn tuổi, không phải bận tâm đến miếng cơm manh áo thì đầu óc tôi mới giãn ra, thoải mái hơn. Tôi lại gặp đám học trò và bắt đầu cởi lòng mình ra".

Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu (sinh năm 1966) là một gương mặt quen thuộc và tài năng của sân khấu kịch nói và điện ảnh Việt Nam. Anh xuất thân từ gia tộc cải lương nổi tiếng Thanh Minh - Thanh Nga, là con trai nghệ sĩ Hữu Thìn và nghệ sĩ Thanh Lệ, cháu ruột cố nghệ sĩ Thanh Nga và cháu chú là NSƯT Bảo Quốc. Con đường nghệ thuật của anh trải qua nhiều thăng trầm, từng là công tử nhà giàu nhưng sau đó phải đối mặt với biến cố gia đình và cuộc sống khó khăn.

Dù vậy, anh vẫn giữ vững niềm đam mê và gắn bó trọn đời với sân khấu, được biết đến qua nhiều vai diễn ấn tượng trong các vở kịch và chương trình "Ngày xửa ngày xưa". Bên cạnh kịch, Hữu Châu còn tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình, thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng từ hài hước đến bi kịch. Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2012. Ngoài diễn xuất, anh còn là một người thầy tận tâm, tham gia công tác giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, truyền lửa cho thế hệ trẻ.

Ở tuổi U60, NSƯT Hữu Châu chọn cuộc sống độc thân, dành trọn tâm huyết cho nghệ thuật và gia đình. Anh là biểu tượng của sự kiên cường, bản lĩnh và tình yêu nghề sâu sắc. Cuốn sách "Chiếc nôi vàng giông bão" đã ghi lại những ký ức và thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của anh.