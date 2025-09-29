Nam NSƯT từ Mỹ về ra Hải Phòng, tuyên bố thẳng 1 việc

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long từ Mỹ về đã bay ra Hải Phòng để đi hát và thực hiện một số công việc. Được biết, đây là lần thứ hai nghệ sĩ Kim Tiểu Long tới Hải Phòng trong chuyến về nước này. Cách đây vài tuần, nam nghệ sĩ cũng vừa bay ra Hải Phòng để hát cho chùa dịp Vu Lan.



Kim Tiểu Long được chào đón

Và cũng như lần trước, Kim Tiểu Long được chào đón vô cùng long trọng. Nam nghệ sĩ vừa bước vào khách sạn đã có dàn nhân viên, sếp đứng xếp hàng hai bên chào đón, tay bắt mặt mừng và xin chụp ảnh, bắn pháo bông.

Bước vào phòng, Kim Tiểu Long càng bất ngờ hơn khi cả căn phòng được trang trí để chào mừng anh với bóng bay, chữ dính tường, đồ ăn thức uống ê hề, nến thắp lãng mạn.

Anh thốt lên: "Tôi đến khách sạn này hai lần rồi, chỉ có hai từ tuyệt vời. Người book khách sạn này là một fan hâm mộ của tôi ở tận Hải Dương. Tôi phải cảm ơn fan hâm mộ này rất nhiều.

Quá trời rình rang, thật không ngờ lại được chào đón lớn thế này. Mỗi lần tôi ra Hải Phòng, Hải Dương đều được chào đón long trọng, chu đáo thế này. Họ biết tôi tuổi Mão nên làm cả một bánh gato hình con mèo để trên bàn, nến thắp xung quanh, lại thêm ngôi sao vô cùng ý nghĩa.

Đây là ngôi sao may mắn chiếu vào tôi để tôi ra miền Bắc biểu diễn thành công".

Điều đó cho thấy, Kim Tiểu Long vẫn còn danh tiếng lớn và được khán giả khắp cả nước yêu mến dù đi Mỹ định cư đã lâu. Cách đây vài tháng, anh cũng được một fan ở Hà Nội mời về tận làng mình hát lễ hội. Ngoài ra có thể thấy khán giả miền Bắc cũng rất mê cải lương, tuồng cổ Nam Bộ, yêu thích các nghệ sĩ cải lương miền Nam.

Nam nghệ sĩ cũng tuyên bố thẳng một việc: "Tất cả các chương trình biểu diễn từ thiện, cộng đồng, cho trẻ em mồ côi, khuyết tật… ở ngoài miền Bắc, nếu ai cần đến tôi, tôi đều xuất hiện.

Tôi sẽ chung tay nếu được gọi tới, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bất cứ ai cần lời ca tiếng hát của tôi, dù ở xa xôi cỡ nào tôi cũng bay ra đây để đồng hành cùng bà con cô bác anh chị, không riêng gì ai hết. Ai ai cần tôi cũng đến bằng tấm lòng, trải tấm lòng mình ra chia sẻ với những mảnh đời khổ cực, đồng hành cùng tất cả".