Nam NSƯT từ Mỹ về Hải Phòng, vừa bước vào khách sạn phải thốt lên vì thấy một điều

Mới đây, nghệ sĩ Kim Tiểu Long đã bay từ TP.HCM ra Hải Phòng để thực hiện một số công việc. Anh được mời đi hát cho chùa và phòng trà ở Hải Phòng.

Kim Tiểu Long được chào đón nhiệt tình

Điều đó cho thấy, Kim Tiểu Long vẫn còn danh tiếng lớn và được khán giả khắp cả nước yêu mến dù đi Mỹ định cư đã lâu. Cách đây vài tháng, anh cũng được một fan ở Hà Nội mời về tận làng mình hát lễ hội. Ngoài ra có thể thấy khán giả miền Bắc cũng rất mê cải lương, tuồng cổ Nam Bộ, yêu thích các nghệ sĩ cải lương miền Nam.

Tới Hải Phòng, Kim Tiểu Long được mời tới ở một khách sạn sang trọng và được chào đón nồng hậu. Vừa bước vào phòng, nam nghệ sĩ đã trầm trồ khi thấy trong phòng có cả ảnh mình kèm theo cánh hoa hồng, bánh kẹo được bài trí đẹp mắt.

Rất nhiều ảnh của Kim Tiểu Long được đóng khung chỉn chu bày khắp phòng, từ bàn tới kệ, kèm theo hoa hồng rải khắp nơi, nến thắp trên giường. Nhiều loại trái cây đắt tiền cũng được bày ra và còn có cả đồ ăn nóng hổi được bê đến để Kim Tiểu Long cùng ekip ăn luôn.

Anh thốt lên: "Trời ơi, tuyệt vời quá, làm như phòng riêng dành cho tôi vậy. Tôi vui quá, được chào đón nhiệt tình quá.

Mai tôi đi hát cho chùa, chưa hát phòng trà, chỉ là hát chùa thôi mà còn được chào đón nồng nhiệt cỡ này, nào là hoa hồng, ảnh đóng khung, bánh kẹo thạch bày rõ đẹp trên đĩa. Bánh kẹo ở đây ê hề, còn có cả bánh đậu xanh đặc sản Hải Phòng nữa.

Và không chỉ bánh kẹo, ở đây còn có nhiều trái cây xịn để ăn nữa, nào là nho, nào là chà là tươi. Trên kệ tivi cũng có ảnh của tôi và hoa hồng. Chu đáo quá! Cảm ơn khán giả Hải Phòng, các người em, người bạn tri kỷ, thân thương của tôi.

Trong phòng này quá nhiều ảnh của tôi, đi đâu cũng thấy hình, bày khắp phòng, có cả hình tôi diễn kiếm hiệp, cổ trang lẫn tuồng xã hội.

Dễ thương nhất là trên giường tôi còn thắp nến xếp trên hoa hình trái tim, dễ thương quá trời! Mọi người rất chu đáo.

Lần đầu tiên tôi đi hát mà thấy được tiếp đón chu đáo thế này dù chỉ là hát cho chùa nhân dịp Vu Lan thôi".

Được biết, Kim Tiểu Long cũng vừa từ Mỹ trở về được ít hôm và khá đắt show, chủ yếu các show hát cho chùa trong dịp lễ Vu Lan.