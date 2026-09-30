Nam NSƯT ở Mỹ nhắc thẳng đàn em: "Cúng Tổ nghề không phải để xin xỏ nổi tiếng, giàu có"

Cả hai nghệ sĩ đều thuộc hàng gạo cội trong giới sân khấu trong và ngoài nước. Họ có mối quan hệ gắn bó với nhau.

Mới đây, NSƯT Bảo Quốc đã chia sẻ những khoảnh khắc ông tham dự lễ cúng Tổ nghề tại biệt thự triệu đô của nghệ sĩ Phượng Mai ở Mỹ.

Được biết, nghệ sĩ Bảo Quốc là hậu duệ của gia tộc cải lương lẫy lừng miền Nam Thanh Minh – Thanh Nga. Trong khi đó, nghệ sĩ Phượng Mai cũng là hậu duệ gia tộc cải lương lẫy lừng Cao Long Ngà.

Cả hai nghệ sĩ đều thuộc hàng gạo cội trong giới sân khấu trong và ngoài nước. Họ có mối quan hệ gắn bó với nhau.

Đặc biệt, nghệ sĩ Phượng Mai còn đem được cốt cây vông của Tổ nghề từ Việt Nam qua Mỹ để thờ tại nhà, nên năm nào bà cũng tổ chức lễ cúng Tổ và quy tụ được nhiều đồng nghiệp, đàn em.

Tham gia lễ cúng Tổ tại nhà nghệ sĩ Phượng Mai năm nay có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Khánh Hoàng, Thanh Mai, Hồng Loan, Hương Lan, Kim Tiểu Long, Phương Hồng Quế…

Các nghệ sĩ tới đều mang theo đồ lễ để thắp nén hương cho Tổ nghiệp. Nghệ sĩ Phượng Mai luôn túc trực cạnh ban thờ Tổ nghiệp để gõ chuông khánh mỗi khi có người tới thắp hương.

NSƯT Bảo Quốc

Bà nhắc đàn em: "Cầu cái gì thì cầu đi, nói thầm trong miệng thôi đừng nói lớn quá mất linh. Tổ nghề thiêng lắm. Hồi đó tôi bệnh hoài không đi hát được. Tôi ra thắp hương, xin Tổ nghề cho hết bệnh để còn đi hát lại. Tổ nghề cho liền, thế là tôi hết bệnh và đi hát lại".

Nghệ sĩ Bảo Quốc cũng nhắc nhở các đàn em: "Lễ giỗ Tổ đã có từ lâu lắm rồi, từ thời tôi còn nhỏ đã có, tôi không thể nào nhớ nổi.

Bây giờ nói về Tổ nghề thì xa xôi quá, tôi cũng không biết là ai. Nhưng nếu nói gần nhất thì chính là người hướng mình theo nghề, người dạy mình làm nghề, dẫn đường cho mình đến được với nghề. Đó chính là người thầy của mình.

Còn Tổ nghề thì quá lâu rồi, từ bao đời trước, mình đâu thể biết được. Là nghệ sĩ thì phải giữ đạo đức, phải khiến cho người ta tin tưởng vào Tổ nghề của mình.

Những nghệ sĩ đi cầu cúng Tổ nghề không phải để xin xỏ được nổi tiếng, giàu có này nọ. Người ta thắp hương để cầu xin Tổ phù hộ cho mình ra biểu diễn tốt, để đáp lại tình thương khán giả dành cho mình. Họ đến xem mình thì mình phải diễn tốt để họ vui lòng.

Đó là điều mà Tổ nghiệp cho mình. Mình phải tôn sư trọng đạo, tôn trọng khán giả, hết mình với nghề. Khán giả chính là người đã nuôi sống mình".