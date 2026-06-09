Nam NSƯT ly hôn vợ kém 18 tuổi: U60 sống bình yên trong cơ ngơi 12.000m2, tận hưởng cuộc sống điền viên "trồng rau nuôi cá"

Nằm giữa khung cảnh cây cối xanh tươi và mặt nước thơ mộng, khu nhà vườn của nam nghệ sĩ mang vẻ đẹp thanh bình, tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị.

NSƯT Việt Hoàn sinh năm 1967, là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc đỏ và nhạc cách mạng tại Việt Nam. Với chất giọng nam cao giàu cảm xúc cùng phong cách biểu diễn mộc mạc, gần gũi, anh ghi dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ khán giả qua hàng loạt ca khúc đi cùng năm tháng. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống riêng của nam nghệ sĩ cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Sau cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm với người vợ kém 18 tuổi và khép lại trong êm đẹp vào cuối năm 2021, NSƯT Việt Hoàn hiện tận hưởng cuộc sống độc thân đầy thư thái. Ở tuổi U60, anh dành nhiều thời gian cho những sở thích bình dị, chăm sóc cây cối, vật nuôi và tận hưởng nhịp sống an yên trong khu nhà vườn rộng 12.000m² ở ngoại thành Hà Nội.

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Toàn cảnh cơ ngơi 12.000m2 của NSƯT Việt Hoàn

Rời xa nhịp sống ồn ào nơi phố thị, NSƯT Việt Hoàn lựa chọn gắn bó với khu nhà vườn rộng khoảng 12.000m² ở ngoại thành Hà Nội. Cơ ngơi gây ấn tượng bởi không gian xanh mát, được bao quanh bởi đồi núi, hồ nước và cây cối, mang đến cảm giác yên bình như một miền quê thu nhỏ. Toàn bộ khuôn viên được quy hoạch theo hướng gần gũi với thiên nhiên, giữ gìn nét đẹp truyền thống thay vì chạy theo những thiết kế cầu kỳ.

Trên khu đất rộng lớn, nam nghệ sĩ xây dựng nhiều căn nhà gỗ nằm rải rác giữa vườn cây, vừa đảm bảo tiện nghi sinh hoạt vừa tạo cảm giác thư thái, hòa mình vào cảnh quan xung quanh. Các công trình đều được anh tự lên ý tưởng và chăm chút trong từng chi tiết, phản ánh tình yêu dành cho kiến trúc và lối sống gần gũi với thiên nhiên. Không chỉ sở hữu vườn cây xanh tốt quanh năm, khu nhà còn là nơi nuôi dưỡng nhiều loại vật nuôi như gà, vịt, chim công và các loài chim cảnh. Cuộc sống của NSƯT Việt Hoàn tại đây gắn liền với những công việc bình dị như cắt cỏ, chăm sóc cây cối, thu hoạch rau trái hay cho vật nuôi ăn.

Cơ ngơi xịn đẹp của NSƯT Việt Hoàn

Lối dẫn vào gian nhà sinh hoạt chung, góc nào cũng đậm chất mộc mạc giản dị

Nam nghệ sĩ chăm sóc nhiều vật nuôi trong cơ ngơi rộng lớn

Khắp không gian nổi bật với cây hoa xanh mát

Trong khuôn viên rộng lớn, NSƯT Việt Hoàn bố trí nhiều gian nhà, được kết nối hài hòa giữa cây xanh và những lối đi đậm chất đồng quê. Xen giữa các công trình là những góc uống trà, nghỉ ngơi và ngắm cảnh được sắp đặt khéo léo, có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp yên bình của thiên nhiên.

NSƯT Việt Hoàn bố trí nhiều gian nhà trong khuôn viên rộng lớn

Góc nào cũng chill và bình yên

Hai bên lối đi bạt ngàn cây hoa cho không gian thêm phần sinh động

Mỗi khu nhà lại mang vẻ đẹp khác nhau, nhưng điểm chung đều kết nối hài hòa với thiên nhiên

Góc thưởng trà, ngắm trọn vẻ đẹp của thiên nhiên thơ mộng

NSƯT Việt Hoàn dành một phần diện tích để xây dựng hồ bơi ngay trong khuôn viên rộng lớn. Hồ bơi nằm giữa không gian ngập tràn cây xanh, tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ giữa thiên nhiên. Đây là nơi các thành viên trong gia đình thư giãn, giải nhiệt và tận hưởng những phút giây thoải mái trong những ngày hè.

Không gian hồ bơi trong cơ ngơi của NSƯT Việt Hoàn