Nam NSƯT đi bưng nước cho Kim Tử Long, được nhận làm đệ tử

Vừa qua, tại chương trình Lời tự sự, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã chia sẻ về lí do lấy nghệ danh gần giống với đàn anh là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long.

Anh nói: "Cái tên Kim Tiểu Long này rất có ý nghĩa với tôi. Trước đây tôi lấy nghệ danh Châu Kiệt đi hát nhưng lênh đênh nhiều năm trời không ra đâu vào đâu.

Kim Tiểu Long

Tôi cứ đi hát hoài khán giả cũng không nhớ tới, đi hát từ năm này sang tháng nọ, đi từ miền Tây ra miền Trung mà cũng không được gì cả. Trong khi đó, làm nghề này phải có tên tuổi, phải tỏa sáng thì mới đỡ khổ, mới lo được cho tương lai, lo cho gia đình, ông bà cha mẹ chị em.

Nếu tôi cứ hát như vậy hoài thì ngày càng mai một, cuộc sống không cải thiện được. Nói chung là tôi thấy mình không có tương lai nếu cứ đi hát mãi với cái tên Châu Kiệt.

Bản thân tôi thì lại rất thần tượng anh Kim Tử Long, bây giờ tôi hay gọi anh ấy là sư phụ. Tôi lấy tên Kim Tiểu Long vì quá thần tượng, hâm mộ anh Kim Tử Long.

Thời điểm đó, tôi muốn xin cái vía nổi tiếng của anh Kim Tử Long, muốn được như thần tượng của mình nên đổi tên thành Kim Tiểu Long.

Lúc ấy, tôi cũng mới về lại TP.HCM và gặp được anh Kim Tử Long, được anh nhận làm đệ tử, truyền nghề cho rồi dẫn đi hát. Từ đó về sau, hai thầy trò khắng khít với nhau. Anh ấy như người thầy của tôi, còn tôi như học trò của anh ấy.

Cũng từ khi đổi tên sang Kim Tiểu Long, công việc của tôi khởi sắc, cuộc đời thay đổi, mọi thứ thuận lợi hơn và tôi nổi tiếng dần, có được tên tuổi tới tận bây giờ".

Được biết, trong một lần Kim Tiểu Long ngồi trước cửa khách sạn ăn bánh trước show diễn thì nghệ sĩ Kim Tử Long từ đâu bước vào, đi ngang qua nhìn một cái. Kim Tiểu Long thấy thế mới bảo: "Em nè". Kim Tử Long hỏi lại: "Em là ai?".

Lúc này, Kim Tiểu Long mới giới thiệu: "Em là Tiểu Long đi hát dưới đoàn Tiếng hát Vương Linh. Em ở dưới tỉnh rất hâm mộ anh nên về đây quyết định lấy tên là Kim Tiểu Long.

Em thần tượng anh quá nên muốn nhận anh làm thầy, anh nhận em làm đệ tử rồi chứng cho em cái tên này, giống như Tổ nghiệp chứng cho em".

Kim Tử Long đáp: "Được rồi, cưng cứ lấy cái tên này đi. Anh sẽ giao duyên và giới thiệu show ở thành phố cho em đi hát".

Thế là Kim Tiểu Long phải đi theo anh Kim Tử Long, bưng nước cho đàn anh uống. Được một thời gian, Kim Tử Long giới thiệu cho Kim Tiểu Long đi hát ở quán nghệ sĩ. Vài năm sau, anh được mọi người biết tới.