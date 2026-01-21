Con nuôi Phi Nhung 24 tuổi lấy chồng, nói phản ứng của mẹ nuôi

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung là ca sĩ Tuyết Nhung đã chia sẻ về việc lấy chồng ở tuổi 24. Cô nói: "Tôi và chồng quen nhau từ năm 18 tuổi. Mẹ Phi Nhung cũng biết và ủng hộ chúng tôi. Tới giờ chín muồi rồi thì chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân.

Chồng tôi chỉ là người làm phòng thu bình thường, không phải nghệ sĩ. Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, ai cũng nói tôi lấy chồng sớm nhưng mọi người không biết chúng tôi đã quen nhau từ năm 18 tuổi, tới giờ là 6 năm rồi, cũng là một chặng đường dài để tìm hiểu nhau.

Tuyết Nhung và chồng

Chồng tôi thì rất bình thường, làm trong một phòng thu. Phòng thu này có hai tầng, một phòng ở tầng một và một phòng ở tầng trên thì chồng tôi làm việc ở tầng trên. Tôi đến phòng thu này hơn hai năm trời, nhưng không gặp chồng tôi vì anh ở tầng trên.

Một ngày nọ, phòng thu ở tầng một hỏng nên tôi lên tầng hai thu âm và gặp chồng tôi. Chúng tôi trao đổi với nhau và từ đó tôi bỏ phòng thu bên dưới, chỉ thu ở tầng trên.

Bình thường người ta thu âm xong đi về còn tôi sẽ ở lại trò chuyện. Người ta thu một bài khoảng 2 tiếng thì tôi thu tận 4 tiếng. Bây giờ thì về chung một nhà nên tôi thu âm tại nhà luôn, có phòng thu ở nhà.

Tới tận bây giờ tôi mới lần đầu chia sẻ câu chuyện này, tôi chưa nói ra ở đâu. Tôi là người chủ động nhắn tin trước, nhưng chỉ hỏi han, chia sẻ về công việc thôi.

Ban đầu tôi nhắn tin bảo anh ấy đừng mix nhạc nhiều quá, tôi muốn thu giọng mộc. Mẹ Phi Nhung là người kêu tôi đi thu bài đó nhưng thu đến 3, 4 lần mẹ vẫn không chịu, bắt thu đi thu lại, nên tôi mới phải thu nhiều lần. Mẹ rất kỹ tính và yêu cầu cao. Thậm chí, tới lần thu cuối mẹ dẫn tôi sang phòng thu khác và ngồi tận nơi xem tôi thu".

MC Nguyên Khang nghe vậy liền thốt lên: "Tôi nghĩ do thu ở phòng thu đó thì Tuyết Nhung không tập trung để thu được nên thu tới 3, 4 lần không xong. Tới khi sang phòng thu khác thì tập trung được nên thu một lần ăn ngay. Chứng tỏ ngay từ đầu Tuyết Nhung đã có tình ý với người ta".