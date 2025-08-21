Nam NSƯT bị phụ huynh thí sinh trách móc, nói thẳng việc đóng vai nạn nhân

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa và diễn viên Năm Chà.



Đại Nghĩa

Tại chương trình tuần này, hai nghệ sĩ cùng bàn luận về chủ đề "Làm việc với người mang tâm lý nạn nhân, thường xuyên đổ lỗi".

Diễn viên Chà bày tỏ quan điểm rằng: "Thói quen đổ lỗi khiến con người khó trưởng thành. Tôi nghĩ, những ai thường xuyên đổ lỗi là những người thiếu trách nhiệm, khó tiến bộ.

Ngày trước cái tôi của tôi rất lớn, luôn nghĩ mình đúng. Nhưng sau nhiều vấp ngã, tôi nhận ra chỉ khi biết chấp nhận, mình mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Việc nhiều người luôn cố tỏ ra đóng vai nạn nhân là cách để họ nhận được sự cảm thông, tránh bị xem là người sai. Tuy nhiên, theo tôi, bản lĩnh thực sự nằm ở việc dám nhận lỗi và nói lời xin lỗi".

Nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa đồng tình quan điểm với Năm Chà. Anh nói: "Tôi thấy, việc mãi đóng vai nạn nhân sẽ khiến người khác mất lòng tin. Ban đầu người ta còn thương cảm, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại, nước mắt hay lời than vãn cũng không còn giá trị".

Năm Chà

Về hệ quả của thói quen tiêu cực này. Năm Chà cho rằng: "Những người luôn đổ lỗi thường khiến người xung quanh cảm thấy mệt mỏi, mất năng lượng".

Nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa nhìn nhận: "Vấn đề bắt nguồn từ cách nuôi dạy của gia đình. Từ nhỏ, trẻ thường được cha mẹ bao bọc, thậm chí khi té ngã cũng được bênh bằng cách đổ lỗi cho bàn ghế, sàn nhà. Thói quen này vô tình tạo ra tâm lý né tránh trách nhiệm khi trưởng thành.

Tôi còn nhớ một tai nạn khi làm giám khảo, khiến tôi không thể quên được. Lần đó, tôi ngồi làm giám khảo cho một cuộc thi trên truyền hình, với nhiều thí sinh trẻ tuổi tham gia.

Có một phụ huynh tính rất lạ, khi con mình được đi tiếp thì ca ngợi giám khảo hết lời, nhưng tới khi tôi cho bạn ấy dừng lại thì vị phụ huynh đó lại trách móc, đổ lỗi cho tôi và nhà sản xuất.

Tôi không hiểu vì sao vị phụ huynh đó không dạy con chấp nhận rằng mình giỏi, nhưng vẫn còn nhiều bạn giỏi hơn mà lại bênh vực con mù quáng, đổ lỗi cho người khác như vậy.

Chốt lại, tôi nghĩ những người không biết nhận lỗi rất khó hòa nhập. Tôi kêu gọi khán giả, đặc biệt là các bậc phụ huynh, cần rèn luyện cho trẻ ý thức trách nhiệm từ sớm để không mang theo thói quen đổ lỗi vào đời sống sau này".