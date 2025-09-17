Nam NSND qua đời ở Mỹ, chung một mộ với vợ, đàn em nói: "Hiếm có"

Mới đây, nghệ sĩ cải lương Châu Thanh đã sang Mỹ thăm mộ thầy mình là cố NSND Diệp Lang. Anh gọi NSND Diệp Lang là sư phụ.

Châu Thanh lau mộ cho vợ chồng NSND Diệp Lang

Ngôi mộ NSND Diệp Lang nằm tại một nghĩa trang lớn ở Mỹ. Trên mộ có ghi đầy đủ tên tuổi, ngày sinh và ngày mất của cố nghệ sĩ bằng tiếng Việt.

Đặc biệt hơn cả, mộ của NSND Diệp Lang được nằm chung một chỗ với vợ mình là nghệ sĩ Thu Phong, nói cách khác là cả hai cùng chung một ngôi mộ, một bia đá. Trên bia đá có khắc tên của cả hai vợ chồng.

Vừa tới mộ NSND Diệp Lang, Châu Thanh đã tỏ ra xúc động và quỳ xuống, tự tay lấy khăn lau mộ cho thầy mình. Anh cùng vợ lấy nước suối tưới lên mộ cho mát theo phong tục. Các con gái của nghệ sĩ Châu Thanh cũng theo cha mẹ tới thăm mộ, đầy đủ một gia đình.

Anh nói: "Ở đây có cảnh đồi thông đẹp quá, giống Đà Lạt. Chỗ an nghỉ của vợ chồng anh chị quá đẹp. Chị hai (vợ NSND Diệp Lang) có người con rất hiếu thảo.

Cuối đời anh hai, chị hai cũng rất hạnh phúc, được con đón qua Mỹ rồi sống quây quần bên con cháu. Tuy người đi trước người đi sau nhưng rồi cũng về cát bụi, nằm lại bên nhau.

Hôm nay tụi em sang Mỹ tới thăm anh hai chị hai. Anh chị sống hạnh phúc bên nhau một kiếp người, thác về chung một nấm mồ, đây là trường hợp hiếm có".

Con trai NSND Diệp Lang là Diệp Tiên cũng có mặt tại mộ, cùng thắp nhang, dâng hoa cho cha mình.

Được biết, giữa nghệ sĩ Châu Thanh và NSND Diệp Lang là mối quan hệ thầy trò vô cùng sâu nặng. NSND Diệp Lang lại là người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp và cuộc sống của nghệ sĩ Châu Thanh.

Năm 1979, khi Châu Thanh vẫn còn là một chàng thanh niên ở Tây Ninh, anh đã được nghệ sĩ Diệp Lang thử hơi và khuyên khăn gói lên Sài Gòn để theo đuổi con đường cải lương.

NSND Diệp Lang không chỉ là người thầy đầu tiên mà còn là người trực tiếp giảng dạy cho Châu Thanh từ cách ca, cách diễn xuất trên sân khấu cho đến cả cách sống ở ngoài đời. Nhờ sự hướng dẫn tận tình, nghiêm khắc của NSND Diệp Lang mà Châu Thanh mới đạt được những thành công đầu tiên, đặc biệt là giải Nhất Trần Hữu Trang năm 1993.

Trong những ngày đầu lên Sài Gòn, cuộc sống của Châu Thanh rất khó khăn. NSND Diệp Lang và vợ là bà Thu Phong đã coi ông như người nhà. Khi thấy Châu Thanh quá nghèo khổ, định về quê làm nông, NSND Diệp Lang và vợ đã dúi tiền vào tay, động viên ông ở lại để tiếp tục theo đuổi nghề.

Đối với Châu Thanh, NSND Diệp Lang và vợ không chỉ là thầy mà còn là ân nhân và người anh cả đáng kính. Mối quan hệ thâm tình này kéo dài hơn 40 năm. Ngay cả khi NSND Diệp Lang sang Mỹ định cư, Châu Thanh vẫn thường xuyên sang thăm và luôn giữ một lòng biết ơn sâu sắc.