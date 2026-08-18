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Nam NSND là lãnh đạo, cứ có mặt vợ là hát ca khúc này

A Ly
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"Cứ hôm nào có mặt vợ là hát bài này", vợ nam NSND là lãnh đạo chia sẻ.

Mới đây, Nguyễn Hồng Nhung - vợ NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - chia sẻ đoạn clip ông xã say sưa hát. Kèm theo video, cô viết: "Cứ hôm nào có mặt vợ là hát bài này vì duy nhất một lần mình hỏi: Anh có biết hát bài này không, em thích bài này".

Theo clip chị Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ thì Xuân Bắc đang hát "hết ruột gan" ca khúc Vì đó là em. Chia sẻ của vợ Xuân Bắc nhận được hàng trăm bình luận từ cư dân mạng.

"Trai Phú Thọ chiều vợ hết nấc em nhỉ"; "Nhất cô Nhung"; "Chỉ cần thế này là biết Cục trưởng yêu vợ như thế nào ạ. Hâm mộ quá chị ơi"; "Anh Xuân Bắc yêu Hồng Nhung và chỉ biết đó chính là Hồng Nhung. Luôn ngưỡng mộ tình yêu của idol"; "Chú yêu vợ quá ạ. Ngưỡng mộ gia đình cô chú ạ"...

Nam NSND là lãnh đạo lớn cứ có mặt vợ là hát ca khúc này - Ảnh 1.

Xuân Bắc say sưa hát.

Nam NSND là lãnh đạo lớn cứ có mặt vợ là hát ca khúc này - Ảnh 2.

Vợ chồng Xuân Bắc.

Từ câu chuyện giản dị có thể thấy sau 2 thập kỷ chung sống và có với nhau 3 mặt con, cuộc sống hôn nhân của NSND Xuân Bắc vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Nguyễn Hồng Nhung sinh năm 1982 tại Hà Nội. Cô từng theo học và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, đồng thời có thời gian tham gia diễn xuất. Đây cũng là nơi giúp cô và Xuân Bắc có cơ hội gặp gỡ khi cả hai còn trẻ. Năm 2006, Xuân Bắc và Nguyễn Hồng Nhung kết hôn.

Không hoạt động nghệ thuật sôi nổi như chồng, Nguyễn Hồng Nhung dành nhiều thời gian chăm lo gia đình và các công việc cá nhân. Cô cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình trên mạng xã hội, trong đó có những hình ảnh, câu chuyện giản dị về cuộc sống của hai vợ chồng.

Về phía NSND Xuân Bắc, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, anh hiện đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Nam nghệ sĩ vẫn thường xuyên xuất hiện tại các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật và nhận được sự quan tâm của công chúng.

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Tags

sao Việt

NSND Xuân Bắc

Nguyễn Hồng Nhung

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