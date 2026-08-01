Cuộc sống của nam ca sĩ Việt đình đám, SN 2003 từng sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp ở Tiền Giang

Sau 10 năm nỗ lực, nam ca sĩ nổi tiếng Việt Nam, SN 2003 đã có cuộc sống đủ đầy về vật chất. Ở tuổi 22, anh đã sở hữu căn nhà riêng nhiều tỷ đồng ở TP.HCM.

Hành trình của Hồ Văn Cường là một câu chuyện dài chứa đựng cả vinh quang lẫn những thăng trầm. Sinh năm 2003 tại Gò Công, Tiền Giang, nam ca sĩ lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo khó với người cha làm thợ hồ và người mẹ làm thuê mướn. Vì hoàn cảnh thiếu thốn, ngay từ năm lớp 6, Hồ Văn Cường đã đi hát thuê tại các đám cưới địa phương để có tiền trang trải học phí và đỡ đần cha mẹ.

Thời điểm Hồ Văn Cường đi thi và đoạt quán quân.

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời đến vào năm 2016 khi anh được mẹ đưa lên TP.HCM dự thi Thần tượng âm nhạc nhí. Bằng chất giọng dân ca mộc mạc, sâu lắng, cậu bé có hoàn cảnh khó khăn ngày ấy đã chinh phục khán giả và giành ngôi Quán quân Vietnam Idol Kids 2016.

Sau cuộc thi, anh được cố ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi, dìu dắt trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Tên tuổi của Hồ Văn Cường gắn liền với loạt ca khúc trữ tình quê hương được khán giả mến mộ như Về miền Tây, Còn thương rau đắng mọc sau hè hay Sa mưa giông. Đến cuối năm 2021, sau khi mẹ nuôi qua đời, nam ca sĩ quyết định rời công ty quản lý cũ để tự lập.

Dưới sự nâng đỡ của danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy, anh tiếp tục duy trì lịch diễn đều đặn tại các phòng trà, liveshow riêng, đồng thời tập trung cho việc học khi hiện là sinh viên năm cuối ngành Marketing tại Trường Đại học Hoa Sen.

Bên cạnh hào quang sân khấu, nơi ở của gia đình Hồ Văn Cường từng là chủ đề khiến dư luận chú ý. Thời điểm Hồ Văn Cường đi thi, căn nhà cấp 4 nằm sát bờ ao ở Tiền Giang từng khiến nhiều người bất ngờ vì xuống cấp, bên trong không có nhiều đồ đạc giá trị. Nhưng sau 5 năm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, căn nhà của nam ca sĩ vẫn gần như giữ nguyên, thậm chí bị bỏ trống vì bố mẹ Hồ Văn Cường cũng lên TP.HCM làm thuê, làm mướn.

Căn nhà ở quê Hồ Văn Cường từng sống cùng gia đình.

Một góc sân thượng của căn nhà hiện tại của Hồ Văn Cường ở TP.HCM.

Sự đối lập giữa danh tiếng của một ngôi sao nhí và nơi ở tại quê nhà từng gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Bố Hồ Văn Cường từng chia sẻ lý do không cải tạo nhà ở quê: "Chúng tôi không có ý định sửa nhà dưới quê lúc này vì muốn cất nhà trên thành phố (TP.HCM) đã. Chúng tôi chưa có ý định về quê sinh sống, nên khi nào mọi thứ trên này ổn định thì sẽ về quê sửa nhà để mai này có về một hai hôm chơi thì ở đó thôi", nguồn VietnamNet.

Sau 10 năm ở trọ tại TP.HCM, Hồ Văn Cường đã hiện thực hóa giấc mơ an cư khi mua được một căn nhà khang trang. Đây hiện là nơi sinh sống của nam ca sĩ cùng cha mẹ, đồng thời cũng là nơi đón các cháu từ quê lên sinh sống, học tập.

Gần đây, nam ca sĩ chia sẻ không gian sống mới với khu vườn rau xanh mướt trên sân thượng. Nhiều loại rau, quả được anh tự tay vun trồng, chăm sóc, tạo nên không gian sống gần gũi, tràn đầy sức sống.