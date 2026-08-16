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Nữ nghệ sĩ đình đám một thời dùng app hẹn hò 5 năm chỉ có 5 lượt ghép đôi, 61 tuổi lấy chồng

A Ly
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Sau những nỗ lực tìm kiếm, nữ nghệ sĩ đình đám một thời cũng đã có đám cưới viên mãn ở tuổi 61.

Vừa qua vào ngày 3/7/2026, siêu mẫu kiêm diễn viên huyền thoại Paulina Porizkova đã chính thức kết hôn lần thứ hai ở tuổi 61 cùng biên kịch Hollywood Jeff Greenstein trong một đám cưới cổ tích tại Italy.

Trước khi tìm thấy bến đỗ hạnh phúc, biểu tượng nhan sắc thập niên 1980 từng trải qua giai đoạn cô đơn kéo dài và chật vật tìm kiếm tình yêu trên ứng dụng hẹn hò dành cho người nổi tiếng Raya. Tại đây, bà chỉ nhận được vỏn vẹn 5 lượt tương thích trong suốt 5 năm. Bà cho rằng mình bị giới hạn bởi bộ lọc độ tuổi trên ứng dụng.

Nữ nghệ sĩ đình đám một thời dùng app hẹn hò 5 năm chỉ có 5 lượt ghép đôi, 61 tuổi lấy chồng - Ảnh 1.

Nhan sắc Paulina Porizkova một thời.

Paulina Porizkova sinh năm 1965 tại Tiệp Khắc mang hai quốc tịch Mỹ và Thụy Điển, sở hữu chiều cao ấn tượng 1,78 m cùng gương mặt góc cạnh sắc sảo. Sự nghiệp của bà bùng nổ vào năm 18 tuổi khi trở thành mỹ nhân Trung Âu đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated Swimsuit Issue. Đến năm 1988, Paulina vươn lên thành người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới sau khi ký hợp đồng kỷ lục trị giá 6 triệu USD với một thương hiệu mỹ phẩm.

Song song với hào quang trên sàn diễn thời trang, Paulina Porizkova còn khẳng định thực lực của một nữ diễn viên đình đám một thời với hơn 15 tác phẩm điện ảnh và truyền hình lớn nhỏ tại Hollywood. Bà gây tiếng vang ngay từ bộ phim đầu tay Anna (1987). Tên tuổi của bà thực sự phủ sóng các rạp chiếu phim toàn cầu khi đóng cặp cùng tài tử Tom Selleck trong bộ phim hài lãng mạn Her Alibi (1989).

Sau đó, cựu siêu mẫu liên tục biến hóa qua nhiều thể loại phim, từ tác phẩm nghệ thuật Arizona Dream (1993) đóng chung với siêu sao Johnny Depp, cho đến vai đả nữ Dallas đầy quyến rũ, gai góc trong bộ phim hành động tội phạm Thursday (1998). Không dừng lại ở đó, bà còn xuất hiện trong loạt phim truyền hình ăn khách Desperate Housewives (Tuyệt vọng) và đảm nhận vị trí giám khảo quyền lực của chương trình America's Next Top Model từ năm 2008 đến 2010.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, cuộc đời của Paulina trải qua nhiều thăng trầm trong tình duyên. Năm 1989, bà kết hôn với Ric Ocasek, thủ lĩnh nhóm nhạc rock đình đám The Cars và có với nhau hai người con trai. Sau gần 3 thập kỷ gắn bó, hai người quyết định ly thân vào năm 2017. Nỗi đau ập đến vào năm 2019 khi thủ tục ly hôn chưa hoàn tất thì Ric Ocasek đột ngột qua đời tại nhà riêng.

Nữ nghệ sĩ đình đám một thời dùng app hẹn hò 5 năm chỉ có 5 lượt ghép đôi, 61 tuổi lấy chồng - Ảnh 2.

Paulina và hạnh phúc viên mãn ở tuổi 61.

Khi mở lòng tìm kiếm hạnh phúc mới, Paulina tham gia ứng dụng hẹn hò Raya và từng cay đắng chia sẻ rằng phụ nữ lớn tuổi gần như "vô hình" trên các nền tảng công nghệ. Suốt 5 năm ròng rã, bà chỉ nhận được khoảng 5 lượt ghép đôi do các bộ lọc độ tuổi ẩn giấu họ đi. Bước ngoặt xuất hiện khi biên kịch Jeff Greenstein, người từng tham gia các bộ phim ăn khách như Friends hay Desperate Housewives quyết định nới rộng bộ lọc độ tuổi của mình. Hai người lập tức tìm thấy sự đồng điệu ngay từ buổi hẹn đầu tiên vào đầu năm 2023.

Sau lễ đính hôn lãng mạn vào tháng 7/2025, cặp đôi đã chính thức tổ chức một hôn lễ cổ tích bên hồ Orta, Italy vào ngày 3/7/2026 vừa qua. Trong ngày trọng đại, cựu siêu mẫu tự tin diện chiếc váy dạ hội màu bạc sang trọng của nhà thiết kế Gilles Mendel và khẳng định bà muốn giữ vẻ đẹp tự nhiên, rạng rỡ đúng với lứa tuổi 61 của mình.

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