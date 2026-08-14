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Quang Lê làm giỗ cho cha sau 12 ngày mẹ qua đời: "Năm nay ba đón mẹ về"

Gia Linh
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Những hình ảnh đời thường, giản dị bên mâm cơm ngày giỗ càng khiến câu nói "ba đón mẹ về" của Quang Lê trở nên ám ảnh và xúc động.

Ca sĩ Quang Lê vừa chia sẻ hình ảnh làm giỗ lần thứ 13 cho ba anh tại nhà. Thời điểm này, nam ca sĩ cũng đang trải qua nỗi mất mát lớn khi mẹ ruột vừa qua đời cách đây 12 ngày.

Trên trang cá nhân, Quang Lê viết: "Hôm nay ngày giỗ lần thứ 13 của ba, cũng năm nay ba đón mẹ về". Chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy xúc động của nam ca sĩ khiến nhiều khán giả không khỏi nghẹn ngào, nhất là khi ngày giỗ của ba năm nay diễn ra chỉ ít ngày sau khi mẹ anh qua đời.

Quang Lê làm giỗ cho cha sau 12 ngày mẹ qua đời: "Năm nay ba đón mẹ về"- Ảnh 1.

Mâm cỗ giỗ ba của Quang Lê.

Trong những hình ảnh được Quang Lê đăng tải, anh chuẩn bị một mâm cỗ khá đầy đặn với nhiều món ăn quen thuộc như cơm, thịt, rau củ, đậu phụ, các món xào, món luộc cùng hoa quả. Mâm cơm được bày biện chu đáo, thể hiện sự thành kính của nam ca sĩ dành cho đấng sinh thành.

Những hình ảnh đời thường, giản dị bên mâm cơm ngày giỗ càng khiến câu nói "ba đón mẹ về" của Quang Lê trở nên ám ảnh và xúc động.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả gửi lời chia buồn, động viên Quang Lê. Không ít người bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến nam ca sĩ vẫn chu toàn việc hương khói cho ba mình giữa thời điểm vừa tiễn mẹ về nơi an nghỉ.

Ba Quang Lê qua đời năm 2013. Năm nay đánh dấu 13 năm ngày mất của ông. Trong khi đó, mẹ ruột của nam ca sĩ vừa qua đời vào ngày 2/8/2026.

Mối quan hệ của diễn viên Kiều Thanh quê Hà Nội, SN 1981 và Diệu Hương
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sao Việt

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