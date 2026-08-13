Mối quan hệ của diễn viên Kiều Thanh quê Hà Nội, SN 1981 và Diệu Hương

Diễn viên Kiều Thanh quê Hà Nội, SN 1981 và Diệu Hương từng thuê nhà sống chung tại Thái Thịnh. Là cặp chị em thân thiết hiếm có của showbiz Việt.

Kiều Thanh - Diệu Hương.

Trong môi trường làng giải trí vốn có nhiều cạnh tranh, mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa hai nữ diễn viên phim truyền hình phía Bắc là NSƯT Kiều Thanh (sinh năm 1981) và Diệu Hương (sinh năm 1985) được xem là một tình bạn tri kỷ hiếm có. Không chỉ là đồng nghiệp trên màn ảnh, họ đã xây dựng một sợi dây tình cảm gắn kết sâu sắc như những người ruột thịt trong gia đình.

Cơ duyên đưa hai nữ diễn viên đến với nhau bắt đầu từ lần hợp tác chung trong bộ phim truyền hình Hậu họa. Dù tính cách biểu hiện ra bên ngoài có phần khác biệt – Diệu Hương cởi mở, thân thiện còn Kiều Thanh mang vẻ ngoài lạnh lùng, cá tính – nhưng họ nhanh chóng tìm được sự đồng điệu lớn về tâm hồn.

Sau bộ phim, mối quan hệ của họ tiến triển thành chị em kết nghĩa. Sự gắn bó lớn đến mức Diệu Hương, một cô gái gốc Nam Định lên Hà Nội lập nghiệp, đã chuyển về sống chung dưới một mái nhà với gia đình Kiều Thanh và nhận bố mẹ của đàn chị làm bố mẹ nuôi. Hai nữ diễn viên thậm chí từng chuyển ra sống chung tại một căn hộ ở Thái Thịnh. Đi đau cũng "dính nhau như sam".

Diệu Hương từng chia sẻ đầy trân trọng về người chị kết nghĩa trên báo chí, khẳng định Kiều Thanh là người chị tuyệt vời, chăm chút từ chi tiết nhỏ như chiếc chiếu ngủ trưa khi cô mới lập nghiệp. Đáp lại, Kiều Thanh cũng coi Diệu Hương như em ruột, thậm chí đứng ra lo toan chu toàn trong ngày cưới của đàn em năm 2011.

"Giữa tôi và Diệu Hương có một tình bạn thân thiết đặc biệt. Diệu Hương là người luôn biết những điểm khuất của chị. Hương hiểu và sẻ chia với tôi những điểm khuất ấy. Hương còn biết cách chăm sóc chị", Kiều Thanh từng chia sẻ về mối quan hệ với Diệu Hương.

Diệu Hương và Kiều Thanh trong lần trở lại với phim Hoa hồng trên ngực trái.

Sự thân thiết ấy còn được đánh dấu qua lần tái ngộ trên màn ảnh trong Hoa hồng trên ngực trái vào năm 2019. Thời điểm này cũng đánh dấu cột mốc tình chị em 10 năm của hai nữ diễn viên.

Thời điểm đó, Diệu Hương cũng từng chia sẻ mối quan hệ với đàn chị trên mạng xã hội: "Chị cùng em khoác vai nhau đi qua 10 năm thanh xuân! Ngày ấy khi lập album Kiều Thanh, Diệu Hương em đã mượn bài thơ "Tranh Hai Tố Nữ" của bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương làm tựa. 10 năm qua đi, mỗi chúng ta đều đã có những tròn vẹn của riêng mình, hạnh phúc, vui vẻ, vẹn toàn!

Hôm nay là 1 cột mốc lớn của em. Post vào đây để 10 năm sau anh Bi, Chuối Đậu, Cà Bung phải thường xuyên đưa các mẹ về thăm nhau đấy nhé! Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật. Thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại".

Hiện tại, dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi và địa lý cách xa (Diệu Hương định cư tại Mỹ, Kiều Thanh tập trung cuộc sống riêng tại Hà Nội), tình bạn tri kỷ giữa họ vẫn bền chặt. Họ vẫn giữ liên lạc và trân trọng những kỷ niệm đẹp về nhau.