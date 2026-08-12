Dương Cầm giữ 2 nhiệm vụ quan trọng tại Hanoi Jazztival 2026

Chiều 12/8 tại Hà Nội, nhạc sĩ Dương Cầm xuất hiện tại họp báo giới thiệu Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Jazztival 2026) với vai trò Tổng đạo diễn – Giám đốc Âm nhạc.

Hanoi Jazztival 2026 được thực hiện theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức thực hiện. Festival diễn ra từ ngày 17 đến 19/9 với chủ đề "Jazz Hà Nội – Giai điệu không biên giới".

Theo chương trình, trong ba ngày, các hoạt động của festival sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm ở Hà Nội như Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác tại Vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm cùng một số câu lạc bộ Jazz.

Không chỉ có các đêm diễn, Hanoi Jazztival 2026 còn có triển lãm, tọa đàm, workshop, masterclass, Jam Session, Night Jam và Street Jazz.

Dương Cầm chia sẻ tại buổi họp báo.

Cụ thể: Ngày 17/9, festival mở đầu với triển lãm "Jazz & Phố", chương trình "Woman in Jazz" và Lễ Khởi động "Thanh âm Jazz Hà Nội". Ngày 18/9 có tọa đàm "Hà Nội và nhạc Jazz", workshop "Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống", Jam Jazz Session và đêm diễn "Jazz không biên giới". Ngày 19/9, Street Jazz diễn ra trên phố đi bộ Hồ Gươm, tiếp đó là chương trình "Jazz và Di sản" tại 22 Hàng Buồm và Gala tại Nhà Bát Giác.

Festival dự kiến có sự tham gia của các nghệ sĩ, ban nhạc đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác, cùng các nghệ sĩ Jazz Việt Nam như Quyền Văn Minh, Longwaits Ensemble...

Với Dương Cầm, điểm đáng chú ý của Hanoi Jazztival không nằm ở việc đưa nhiều nghệ sĩ quốc tế đến biểu diễn mà ở cách Jazz được đặt trong không gian văn hóa của Hà Nội.

Anh cho rằng Jazz là dòng nhạc đề cao sự tự do, ứng tác và đối thoại trong khi Hà Nội vừa có chiều sâu lịch sử, vừa tiếp nhận những dòng chảy văn hóa mới. Từ đó, nam nhạc sĩ muốn festival có cách thể hiện riêng thay vì sao chép một mô hình có sẵn.

"Chúng tôi không muốn mang đến Hà Nội một lễ hội Jazz theo mô hình được sao chép từ một thành phố nào khác trên thế giới. Chúng tôi muốn tạo nên một lễ hội Jazz thuộc về Hà Nội", Dương Cầm chia sẻ.

Dương Cầm bên đồng nghiệp.

Theo định hướng này, Jazz sẽ không chỉ xuất hiện trên sân khấu mà còn bước vào các không gian công cộng, bảo tàng, khu phố và địa điểm văn hóa. Các nghệ sĩ Việt Nam cũng được đặt cạnh nghệ sĩ quốc tế, tạo điều kiện để những màu sắc âm nhạc khác nhau gặp gỡ.

Dương Cầm nhấn mạnh vai trò của nghệ sĩ Việt Nam trong một festival mang tính quốc tế. "Nếu một festival quốc tế được tổ chức tại Hà Nội mà không có tiếng nói của nghệ sĩ Việt Nam thì festival đó có thể rất quốc tế nhưng chưa chắc đã thực sự thuộc về Hà Nội", anh nói.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, việc tổ chức tọa đàm, workshop, masterclass hay Jam Session cũng nhằm tạo thêm không gian để nghệ sĩ và khán giả tương tác, thay vì chỉ thưởng thức âm nhạc trong những đêm diễn chính.

Ở góc độ của Tổng đạo diễn và Giám đốc Âm nhạc, Dương Cầm sẽ tham gia định hình phần nghệ thuật của festival, từ cấu trúc chương trình, lựa chọn nghệ sĩ đến cách kết nối các hoạt động với không gian của thành phố.

Hanoi Jazztival 2026 cũng được Hà Nội định hướng trở thành một hoạt động văn hóa nghệ thuật quốc tế thường niên. Tuy nhiên với mùa đầu tiên, điều được chú ý trước hết là cách festival đưa Jazz đến gần hơn với đời sống đô thị và tạo ra những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ Việt Nam với các nghệ sĩ quốc tế.

Nếu những hoạt động này tạo được sức hút với công chúng, Hanoi Jazztival có thể tiếp tục được mở rộng trong những năm tiếp theo, trở thành một điểm hẹn dành cho những người yêu Jazz tại Hà Nội.