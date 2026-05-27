Nữ ca sĩ bị đồn là vợ Quang Lê: "Tôi xin đính chính"

Vừa qua, tại kênh Meow Entertaiment, ca sĩ Mai Thiên Vân đã chia sẻ về quãng thời gian đầu lập nghiệp tại Mỹ. Cô nói: "Thực sự, tôi phải tin vào sự may mắn, thiên thời địa lợi nhân hòa. Cùng thời với tôi cũng có nhiều anh chị em nghệ sĩ từ Việt Nam qua Mỹ lập nghiệp, nhưng họ lại rất lận đận.

Quang Lê và Mai Thiên Vân

Tôi may mắn hơn vì khi vừa qua Mỹ đã được lăng xê ở một nơi uy tín. Từ đó, tôi được tiếp cận, được khán giả đón nhận rất nhanh, tên tuổi lan tỏa. Con đường của tôi tại hải ngoại rất suôn sẻ. Tôi phải cảm ơn mọi người đã tạo điều kiện, giúp đỡ để tôi có bước khởi đầu thuận lợi.

Lúc đó, tôi thân với chị Minh Tuyết và anh Quang Lê. Anh Quang Lê cũng là người giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian đầu tiên. Khi ấy, anh ấy đã nổi tiếng rồi, nhưng không ngại song ca với tôi là người chưa ai biết đến, để đẩy tên tuổi tôi lên.

Đó là một dấu ấn mà tôi phải nhớ tới. Tôi phải cảm ơn anh Quang Lê vì đã giúp tôi đến gần hơn với khán giả.

Sau đó, tôi và anh Quang Lê đi hát chung nhiều và thân với nhau. Chúng tôi thân đến mức bị đồn là vợ chồng. Tôi xin đính chính là chúng tôi chỉ là bạn thôi.

Gần đây, tôi không gặp anh Quang Lê nhiều vì anh về Việt Nam thường xuyên hơn, không còn thời gian gặp gỡ nhau như xưa. Hồi trước, gần như tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau vì đi diễn chung. Đó là những kỷ niệm đã nằm trong lòng tôi để thi thoảng lại nhớ về.

Vì được các anh chị đi trước hỗ trợ trong giai đoạn đầu sự nghiệp, nên tôi cũng ấp ủ việc hỗ trợ các em trẻ sau này như em Trọng Nhân. Em ấy còn nhỏ nhưng lại chọn đi theo cải lương, Hồ Quảng. Tôi rất trân trọng điều đó và có hứa giúp được em điều gì là sẽ giúp".

Ca sĩ Mai Thiên Vân là một trong những giọng ca dòng nhạc quê hương và bolero được đông đảo khán giả yêu mến nhờ chất giọng ngọt ngào, sâu lắng và mang đậm chất trữ tình.

Cô ghi dấu ấn qua nhiều nhạc phẩm gắn liền với tình yêu đất nước, quê hương và cuộc sống bình dị của người dân miền Tây Nam Bộ. Với phong cách biểu diễn chân phương, nền nã cùng giọng hát thiên phú, cô luôn mang đến sự mộc mạc nhưng đầy cảm xúc trong từng câu hát.

Tên tuổi của cô càng tỏa sáng hơn khi trở thành một cặp song ca ăn ý và thành công rực rỡ với ca sĩ Quang Lê trên các sân khấu hải ngoại. Cho đến nay, cô vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng những người mộ điệu dòng nhạc dân ca và quê hương Việt Nam.