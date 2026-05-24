Nam ca sĩ đến nhà một nữ nghệ sĩ: "Tôi cần gặp để tâm sự"

Tùng Ninh
|

"Năm nay tôi hạn lắm, gặp nhiều hạn, năm tuổi của tôi mà. Tôi buồn lắm, cần gặp Thúy Nga để giãi bày tâm sự", nam ca sĩ chia sẻ.

Sau sự cố mất 16 nghìn đô trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam, mới đây, ca sĩ Quang Lê đã bay về Mỹ.

Việc đầu tiên Quang Lê làm khi trở lại Mỹ là tới thăm nhà danh hài Thúy Nga, một đồng nghiệp thân thiết với anh. Tuy nhiên, anh lại chọn đúng lúc nửa đêm để tới khiến Thúy Nga vô cùng bất ngờ, phải thốt lên:

"Quang Lê tiều tụy quá, gầy hẳn đi! Quang Lê đã bỏ tôi rồi"

Quang Lê

"Từ ngày Quang Lê mất 16 nghìn đô tới giờ nhìn Quang Lê tiều tụy quá, gầy hẳn đi. Quang Lê mất 16 nghìn đô nên sốc quá bị tụt cân hay sao? Nhưng thôi không sao, gặp tôi là sẽ lấy lại được hết".

Quang Lê đứng trước cửa nhà Thúy Nga nói: "Lâu lâu nhớ Thúy Nga tôi phải qua thăm. Nhưng tôi không thăm ban ngày mà phải thăm ban đêm.

Tôi mất 16 nghìn đô nhưng còn mất mát thêm nhiều thứ nữa. Năm nay tôi hạn lắm, gặp nhiều hạn, năm tuổi của tôi mà. Tôi buồn lắm, cần gặp Thúy Nga để giãi bày tâm sự".

Nói rồi, Quang Lê còn cất giọng hát một đoạn Bolero ngay trước cửa nhà Thúy Nga, khiến nữ danh hài xúc động. Anh nói: "Tôi phải sang thăm Thúy Nga vì nhớ quá, cái này là tôi nói thật".

"Quang Lê tiều tụy quá, gầy hẳn đi! Quang Lê đã bỏ tôi rồi" - Ảnh 2.

Ca sĩ Quang Lê từ lâu đã là một trong những giọng ca Bolero hàng đầu, chinh phục hàng triệu khán giả bằng chất giọng ngọt ngào, trầm ấm và giàu cảm xúc. Tên tuổi của anh gắn liền với những bản tình ca bất hủ, giúp anh trở thành cái tên vô cùng đắt show cả ở hải ngoại lẫn thị trường trong nước.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một ca sĩ trình diễn, anh còn mát tay khi đảm nhận vị trí huấn luyện viên, đào tạo nên nhiều tài năng âm nhạc trẻ. Tuy nhiên, với tinh thần nhạy bén và mong muốn bứt phá, nam ca sĩ gần đây đã lấn sân sang một lĩnh vực hoàn toàn mới: kinh doanh và tổ chức tour du lịch.

Các tour du lịch do anh tổ chức nhanh chóng thu hút đông đảo du khách nhờ sự đầu tư bài bản, mang lại không gian giải trí sang trọng và ấm cúng.

Nữ ca sĩ bỏ nghề sang Mỹ lấy chồng, giờ muốn về nước nhưng chưa được
