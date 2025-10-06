Nam NSND 83 tuổi xuất huyết, tắc mạch nặng, chỉ giữ được một mắt

Vừa qua, NSND Thanh Điền đã trải qua một ca phẫu thuật ở tuổi 80 do biến chứng tiểu đường nặng, có thể dẫn đến mù lòa. Ca phẫu thuật được chia làm nhiều giai đoạn và giai đoạn phẫu thuật lần 1 đã thành công, nam nghệ sĩ bắt đầu nhìn lại được.

Thanh Điền và NSND Kim Cương

Ông nói: "Sau ca phẫu thuật, bác sĩ nói tôi sẽ tạm giữ được thị lực một mắt, còn mắt còn lại đã xuất huyết, tắc mạch nặng, tỷ lệ phục hồi thấp.

Tôi buồn lắm, nhưng thôi Tổ thương phù hộ cho tôi được một bên mắt sáng lại là quý lắm rồi. Tôi về nhà dưỡng mắt nhưng vẫn đang phải đợi bác sĩ hội chẩn để thực hiện ca phẫu thuật mắt thứ hai".

Tuy mới hồi phục được một mắt, nhưng NSND Thanh Điền vẫn được tạm xuất viện để tham gia lễ cúng Tổ nghiệp vì đây là lễ cúng quan trọng với giới nghệ sĩ miền Nam, ai cũng muốn có mặt.

Ông nói: "Tôi tranh thủ mấy ngày về nhà để ghé qua sân khấu thắp hương tạ ơn Tổ nghiệp. Năm nay được dự giỗ Tổ trong hoàn cảnh khó tả nên tôi cũng nhiều cảm xúc lắm".

Thanh Điền và NSND Minh Vương

Tại lễ cúng Tổ nghiệp, NSND Thanh Điền phải đeo kính râm nhưng trông vẫn khá khỏe mạnh, hoạt bát. Ông đi chào hỏi các đồng nghiệp như NSND Kim Cương, NSND Minh Vương…

NSND Minh Vương tỏ ra vui mừng khi gặp lại người đồng nghiệp năm xưa, muốn nắm tay NSND Thanh Điền để dẫn đi vào dự lễ cúng Tổ. Cảnh hai NSND già yếu, đi tập tễnh nhưng vẫn dẫn nhau vào dự lễ khiến khán giả không khỏi xúc động.

Thanh Điền nói: "Tôi được gặp lại Minh Vương, hai anh em nhìn nhau chỉ biết cười. Cả hai anh em tôi sức khỏe đều yếu như nhau nhưng cứ nhắc đến nghề là lòng lại hừng hực, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết.

Minh Vương còn nói sẽ dẫn tôi đi vào sân khấu, tôi nghe xong cười quá trời vì Minh Vương còn đi tập tễnh hơn cả tôi. Dù mắt tôi còn yếu, chưa phục hồi hẳn nhưng bồi hồi vô tận".

Trước đó, NSND Thanh Điền tâm sự: "Tôi đã đi nhiều bệnh viện, nhưng bác sĩ đều lắc đầu. Họ nói tôi bị biến chứng tiểu đường nặng lắm. Mấy hôm nay, mắt tôi xuất huyết, mờ đặc, không nhìn thấy gì. Ánh sáng phía trước cứ tắt dần.

Bác sĩ nói thẳng, tôi có thể mù bất cứ lúc nào. Nghe câu đó, tim tôi như ngừng đập. Tôi nghĩ, có thể giỗ Tổ năm nay tôi không còn thấy đường để đến thắp nhang cho Tổ nghiệp nữa".