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Nam NSND 80 tuổi vượt qua cửa tử

Tùng Ninh
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"Tôi nói nguy hiểm vì lúc đó đường huyết của tôi lên cao lắm" - NSND Thanh Điền nói.

Vừa qua, tại kênh Showbiz Việt có gì, NSND Thanh Điền đã chia sẻ về lần vượt qua cửa tử của ông ở tuổi 80. Ông nói: "Tôi cũng lớn tuổi rồi, không bệnh này thì cũng bệnh khác. Quan trọng là tôi biết cách sống chung với nó và khống chế nó thì sẽ yên ổn.

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NSND Thanh Điền

Vừa rồi tôi cũng phải trải qua một cửa tử là mổ mắt. Nếu tôi không mổ kịp lúc đó thì tôi sẽ mất đi ánh sáng, không còn nhìn thấy gì nữa.

Rất may, tôi được chị bác sĩ giỏi chăm sóc tận tình. Tôi nói nguy hiểm vì lúc đó đường huyết của tôi lên cao lắm, rất khó để phẫu thuật và nếu chấp nhận phẫu thuật thì cũng nguy hiểm tới tính mạng.

Tôi bị tiểu đường hơn 20 năm nay rồi, lại thêm cườm nước, cườm khô ở mắt. Tôi đã đi nhiều bệnh viện khác nhưng người ta không dám mổ mắt cho tôi vì đường huyết của tôi cao quá.

Lúc tôi chuẩn bị mổ mắt thì đường huyết của tôi đã lên đến một chỉ số quá cao. Cô bác sĩ vẫn khẳng định với tôi là cô ấy mổ được vì cô ấy đã có kinh nghiệm rồi.

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Cũng may mắn là tôi được mổ kịp thì mới nhìn lại được như bây giờ, chứ không là tôi mù lòa rồi. Nhân đây, tôi phải cảm ơn cô bác sĩ đó vì đã cứu giúp tôi. Cô bác sĩ đó tên Hương.

Biểu hiện bệnh của tôi khi chưa phát hiện ra bệnh là thấy mọi thứ cứ mờ mờ, nhưng chỉ nghĩ là tuổi cao thì mắt yếu thôi. Tới một ngày, tôi thấy mọi thứ cứ mờ hẳn đi, nhìn mọi thứ đều không còn rõ nữa.

Người nhà tôi lập tức đưa tôi tới bệnh viện khám. Bác sĩ nói rằng nếu trễ vài ngày thôi là tôi không còn nhìn thấy gì nữa, rất nguy hiểm và cần phẫu thuật ngay.

Giờ thì tôi đã nhìn lại mọi thứ bình thường rồi. Mới hồi sáng nay tôi đi tái khám, bác sĩ nói rằng mắt của tôi đã khá tốt rồi, hồi phục khá nhanh".

NSND Thanh Điền sinh năm 1945, quê ở Hậu Giang, là một nghệ sĩ cải lương tài hoa, đạo diễn sân khấu, diễn viên điện ảnh và nhiếp ảnh gia xuất sắc.

Ông dấn thân vào nghệ thuật từ nhỏ và nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua nhiều vai diễn ấn tượng, trong đó nổi bật nhất là vai Huyện Trìa trong kiệt tác cải lương Ngao Sò Ốc Hến. Bên cạnh sân khấu truyền thống, ông còn để lại nhiều dấu ấn sâu đậm qua các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Đất phương Nam, Cảnh sát hình sự, Ngược sóng...

Không chỉ thành công rực rỡ trong sự nghiệp, ông còn cùng người vợ quá cố - cố NSND Thanh Kim Huệ tạo nên một biểu tượng đẹp, đầy hạnh phúc của làng nghệ thuật Việt Nam. Với những đóng góp bền bỉ và to lớn cho nền nghệ thuật nước nhà, ông đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2023.

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Thanh Điền

Thanh Kim Huệ

Cải lương

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