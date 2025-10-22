Nam NSND 75 tuổi đang hát, một Việt kiều Mỹ chạy lên tặng tiền

Mới đây, NSND Minh Vương đã có mặt tại một đêm diễn từ thiện ở nhà hàng của nghệ sĩ Kim Tử Long.

Dưới sự cổ vũ của khán giả, NSND Minh Vương đã lên sân khấu trình diễn một đoạn vọng cổ. Dù đã ở tuổi 75, đi lại không vững nhưng ông vẫn giữ được giọng hát trong trẻo, cao vút và làn hơi dài. Ngay khi ông cất giọng, ai cũng nổi da gà vì quá cao.

Trong lúc NSND Minh Vương đang hát, một khán giả nữ lớn tuổi là Việt kiều từ Mỹ về không kìm được xúc động liền chạy lên sân khấu tặng tiền cho ông. Nghệ sĩ Kim Tử Long thấy vậy cũng chạy lên ngăn vị khán giả này lại để đảm bảo cho NSND Minh Vương hát xong đoạn vọng cổ.

Tuy nhiên, ngoài nữ khán giả lớn tuổi, nhiều khán giả khác cũng lên sân khấu tặng tiền cho NSND Minh Vương. Mọi người đều tinh tế kẹp tiền vào một bông hoa để tặng cho nghệ sĩ.

Được biết, việc khán giả tặng tiền cho nghệ sĩ trên sân khấu là một văn hóa, truyền thống của cải lương. Ngày xưa, các nghệ sĩ cải lương đa số khó khăn, không có nhà, phải ngủ đình ngủ chợ, sống trên ghe, trên thuyền, sống đời gạo chợ nước sông rong ruổi khắp mọi miền.

Vì vậy, khán giả khi nghe cải lương thường tặng tiền để ủng hộ nghệ sĩ và tặng khi nghệ sĩ xuống một câu vọng cổ xuất sắc khiến họ nổi da gà. Các khán giả lớn tuổi vẫn giữ được truyền thống này tới tận ngày nay.

NSND Minh Vương là một trong những "Ông hoàng cải lương" của sân khấu Việt Nam, một giọng ca vàng đã đi vào lòng nhiều thế hệ khán giả. Ông tên thật là Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1950 tại Long An cũ (nay Tây Ninh). Minh Vương sớm bộc lộ tài năng và bắt đầu sự nghiệp ca hát từ rất trẻ, nhanh chóng nổi danh với chất giọng trầm ấm, truyền cảm và kỹ thuật ca diễn điêu luyện.

Tên tuổi của ông gắn liền với Hãng đĩa Hồng Hoa và các vở cải lương kinh điển như "Tô Ánh Nguyệt", "Đời Cô Lựu", "Rạng Đông". Ông đã tạo nên những cặp đôi ăn ý huyền thoại với các nữ nghệ sĩ tài danh như Thanh Kim Huệ và Lệ Thủy.

Với sự nghiệp rực rỡ kéo dài hơn nửa thế kỷ, Minh Vương không chỉ là một nghệ sĩ tài hoa mà còn là một biểu tượng văn hóa giữ gìn và phát huy nghệ thuật cải lương. Dù đã ở tuổi xế chiều, ông vẫn miệt mài cống hiến và truyền lửa đam mê cho thế hệ sau.