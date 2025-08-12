Nam nhân viên văn phòng lở loét toàn thân vì quan hệ tình dục bừa bãi

Ngày 12/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân mắc giang mai trong tình trạng bệnh đã ở giai đoạn nặng gây tổn thương toàn thân rất dễ lây nhiễm cho người khác.

Nhiễm bệnh vì quan hệ tình dục bừa bãi

Bệnh nhân là anh T. (32 tuổi) nhân viên văn phòng, đến khám vì nổi nhiều ban đỏ ở lòng bàn tay kèm theo mệt mỏi kéo dài. Theo lời kể, hơn một tháng trước, anh từng phát hiện một vết loét nhỏ ở dương vật nhưng không đau, sau vài ngày thì tự biến mất. Nghĩ rằng không nghiêm trọng, anh không đi khám mà bỏ qua.

Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân đã xuất hiện các vết loét, viêm da, nhiễm trùng rải rác trên toàn cơ thể. Tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng khiến anh T. phải tìm đến Phòng khám Bệnh lý lây truyền qua đường tình dục, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định các dấu hiệu trên cơ thể người bệnh là tình trạng điển hình của giang mai giai đoạn nặng. Kết quả xét nghiệm khẳng định chẩn đoán, đồng thời cho thấy nguy cơ lây nhiễm cao cho bạn tình. Nếu không được điều trị kịp thời bệnh nhân có thể đối mặt với các biến chứng về thị giác, thần kinh, tim mạch… đe dọa tính mạng.

Cơ thể bệnh nhân mắc giang mai xuất hiện nhiều ổ loét, nhiễm trùng (ảnh: BVCC)

Người bệnh thú nhận, anh từng có quan hệ tình dục đồng giới với nhiều bạn tình khác nhau và đều không sử dụng bao cao su. Theo các bác sĩ, đây không phải là trường hợp hiếm gặp khi thực tế số ca giang mai đang có xu hướng gia tăng trở lại, đặc biệt ở nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới (MSM).

Ai cũng có thể nhiễm bệnh

Các bác sĩ cho biết, giang mai là bệnh nhiễm khuẩn mạn tính do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra, lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn, bao gồm cả đường âm đạo, hậu môn hoặc miệng. Bệnh tiến triển qua nhiều giai đoạn và có thể âm thầm tồn tại trong cơ thể nhiều năm mà không có triệu chứng rõ rệt.

Bất kỳ ai cũng có nguy cơ mắc bệnh giang mai, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay xu hướng tình dục. Tuy nhiên, nhóm nguy cơ cao thường là những người có nhiều bạn tình, quan hệ tình dục đồng giới nam, không sử dụng bao cao su hoặc có tiền sử mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, kể cả người sống chung với HIV.

Điểm nguy hiểm của giang mai là ở giai đoạn đầu bệnh thường chỉ xuất hiện một vết loét nhỏ, không đau ở bộ phận sinh dục, hậu môn hoặc miệng. Chính vì không gây đau, nhiều người chủ quan bỏ qua, tạo điều kiện cho bệnh tiến triển. Sang giai đoạn hai, người bệnh có thể xuất hiện ban đỏ ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, kèm theo sưng hạch, mệt mỏi, rụng tóc. Những biểu hiện này dễ bị nhầm với các bệnh da liễu khác nên tiếp tục bị bỏ sót.

Nếu không được điều trị đúng cách, giang mai sẽ bước vào giai đoạn tiềm ẩn hoặc trở thành giang mai ác tính, giang mai thần kinh hoặc giang mai tim mạch. Khi đó, bệnh có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như liệt, mù, sa sút trí tuệ và thậm chí tử vong. Ở phụ nữ mang thai, giang mai còn có thể lây truyền sang thai nhi, gây dị tật bẩm sinh hoặc thai chết lưu.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc phòng tránh giang mai không chỉ dừng ở sử dụng bao cao su đúng cách khi quan hệ tình dục mà còn cần hạn chế số lượng bạn tình, duy trì quan hệ tình dục an toàn và đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục hoặc trên da. Xét nghiệm định kỳ cũng là biện pháp cần thiết, đặc biệt với những người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Các bác sĩ lưu ý, giang mai có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và tuân thủ phác đồ điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu. Ngược lại, nếu chậm trễ, việc điều trị sẽ kéo dài và không thể phục hồi hoàn toàn những tổn thương nghiêm trọng mà bệnh gây ra.