Nam nhân viên IT đột ngột ngừng tim khi đang làm chuyện ấy, người vợ khóc: "Anh ấy vốn khỏe mạnh, vừa tập gym về"

Người đàn ông đang được nhắc đến là anh Vương, 40 tuổi, đang làm nhân viên IT tại Hàng Châu (Trung Quốc). Anh thường được nhận xét là ngoại hình như mới ngoài 30 nhờ tập gym nhiều năm, ăn uống điều độ và chăm chút vẻ bề ngoài. Kỳ khám sức khỏe gần nhất, anh cũng không phát hiện bệnh lý gì, thế nhưng lại bị ngừng tim khi đang làm chuyện ấy với vợ.

Vợ anh Vương kể lại, buổi tối hôm ấy không có gì khác lạ. Tập gym về anh vội tắm rửa, chị vợ bật một bản nhạc lãng mạn trong khi chuẩn bị bữa tối nhân ngày kỷ niệm. Hai người bị cuốn theo tiếng nhạc rồi bắt đầu thân mật.

Đang cao trào thì anh Vương đột nhiên ôm ngực, mặt tái mét, mồ hôi lạnh túa ra rồi ngã gục ngay trên giường. Chị vợ hoảng hốt gọi xe cấp cứu. Nhân viên y tế cho biết anh Vương bị ngừng tim do nhồi máu cơ tim và lập tức sơ cứu ngay trên đường đưa đến bệnh viện.

Người đàn ông bị ngừng tim khi đang thân mật với vợ (Ảnh minh họa)

Kết quả điện tâm đồ và siêu âm tim chỉ ra đoạn ST chênh lên, đồng thời mạch máu bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Bác sĩ phẫu thuật phải đặt 2 stent để cứu mạng anh Vương ngay lập tức.

5 thời điểm tuyệt đối không nên làm chuyện ấy vì hại sức khỏe, thậm chí nguy hiểm tính mạng

Chứng kiến chồng mình trải qua "thập tử nhất sinh", vợ anh Vương vô cùng hoàng hốt. Khi trao đổi với bác sĩ, chị vừa khóc vừa nói: "Anh ấy vốn rất khỏe mạnh, vừa đi tập gym về. Vợ chồng tôi sinh hoạt tình dục cũng rất đều đặn nhưng chưa từng xảy ra chuyện này".

Phải đến khi bác sĩ chỉ ra vấn đề nằm ở chính thời điểm làm chuyện ấy ảnh hưởng xấu đến tim chị mới hiểu ra. Trường hợp đáng tiếc của anh Vương là sự kết hợp của một chuỗi nguyên nhân.

Anh thường ngồi lâu và cho rằng tập luyện sau giờ làm đủ để bù đắp nhưng sự thật là không thể. Đêm hôm trước, vì muốn có một đêm kỷ niệm trọn vẹn với vợ, không bị công việc làm phiền nên anh thức rất khuya làm việc. Hôm sau lại muốn tăng cường thể lực khi ân ái nên tập luyện gắng sức gấp nhiều lần ngày thường. Sau khi tập luyện, mồ hôi nhễ nhại đã vội đi tắm, tắm cũng vội vàng rồi làm chuyện ấy ngay.

Không nên làm chuyện ấy ngay sau khi vận động mạnh (Ảnh minh họa)

Đây là điển hình của việc cơ thể bị đẩy quá giới hạn chịu đựng. Sau khi tập luyện cường độ cao, tim đang trong trạng thái làm việc hết công suất, mạch máu giãn nở và hệ thần kinh giao cảm vẫn đang bị kích thích mạnh. Việc tắm rửa cũng như thực hiện “chuyện ấy” ngay lúc này giống như việc bắt một cỗ máy đang nóng bỏng phải chạy thêm một vòng đua tốc độ cao khác. Trong khi anh Vương cũng đã bước sang tuổi 40. Hệ quả là nhồi máu cơ tim cấp tính đã xảy ra.

Qua trường hợp của anh Vương, bác sĩ cũng nhắc nhở có 5 thời điểm không nên làm chuyện ấy ngay kẻo hại sức khỏe, còn có thể gây nguy hiểm tính mạng:

- Ngay sau khi tập thể dục cường độ cao: Cơ thể đang kiệt sức và tim chưa hồi phục, làm chuyện ấy lúc này dễ gây áp lực quá tải lên hệ tim mạch dẫn đến đột tử.

- Khi vừa uống rượu bia hoặc chất kích thích: Rượu làm giãn mạch máu và tăng nhịp tim bất thường, kết hợp với sự hưng phấn quá mức sẽ dễ gây vỡ mạch máu não hoặc đột quỵ.

- Khi cơ thể đang mệt mỏi hoặc suy nhược: Khi thiếu năng lượng, việc gắng sức sẽ khiến các cơ quan nội tạng bị tổn thương, đặc biệt là thận và tim.

Làm chuyện ấy sai thời điểm có thể gây nguy hiểm tính mạng (Ảnh minh họa)

- Ngay sau khi ăn no hoặc khi đang quá đói: Ăn no khiến máu dồn về dạ dày để tiêu hóa, nếu quan hệ ngay sẽ gây thiếu máu cục bộ ở tim và não. Ngược lại khi đói, lượng đường trong máu thấp dễ gây ngất xỉu.

- Khi tâm trạng đang xúc động mạnh hoặc căng thẳng: Sự kích động quá mức gây rối loạn nhịp tim và làm tổn thương mạch máu, dễ dẫn đến các biến cố tim mạch cấp tính.

Nguồn và ảnh: NetEase Health, China News