Nam nhân viên bếp vác dao chém đồng nghiệp nguy kịch ở TP.HCM, thay đồ né camera rồi trốn chạy xuyên biên giới

Sau khi gây án, Nguyễn Hữu Hiền đã liên tục thay đổi trang phục, luồn lách vào các hẻm cụt để xóa dấu vết hòng tìm đường vượt biên sang Campuchia.

Ngày 8/6, Công an phường An Đông cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM; Công an Xã Tân Tiến, TP Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Hữu Hiền (SN 1982, ngụ phường Phú Thuận, TP.HCM) để điều tra về hành “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 12h45 ngày 31/5, Công an phường An Đông tiếp nhận tin báo tội phạm về hành vi cố ý gây thương tích của nhân viên quán ăn C.H.Ng. ở phường An Đông, TP.HCM.

Nguyễn Hữu Hiền

Hiện trường vụ việc được ghi lại

Công an có mặt bảo vệ hiện trường nắm tình hình vụ việc và báo cáo Phòng PC02 phối hợp truy xét. Bước đầu xác định, nạn nhân là anh Nguyễn An Trí (SN 1998, ngụ xã Phước Hải, TP.HCM) - là nhân viên bếp của quán C.H.Ng..

Anh Trí bị chém vào vùng mặt gây thương tích nặng. Nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu và được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Người chém Anh Trí là Nguyễn Hữu Hiền cũng là nhân viên bếp tại quán.

Sau khi thực hiện hành vi chém người, Hiền cầm dao trốn khỏi hiện trường. Quá trình tẩu thoát, Hiền cất giấu con dao trên đường đi. Hiền còn dùng nhiều thủ đoạn cởi áo, thay đổi trang phục, di chuyển vào các hẻm không có camera an ninh để gây khó khăn cho Công an.

Sau gây án, Hiền đã rời khỏi địa phương và lẩn trốn tại vùng biên giới xã Tân Tiến, TP Đồng Nai (huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cũ) và chuẩn bị qua biên giới Campuchia để trốn chạy.

Bằng nghiệp vụ, Công an đã bắt giữ Hiền tại trước nhà số 303 Ấp Tân An (xã Tân Tiến, TP Đồng Nai). Ban đầu, Hiền tỏ thái độ chống đối, quanh co và ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ sắc bén do Công an thu thập được, Hiền đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi chém gây thương tích cho anh Trí. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định.