Nam nghệ sĩ Việt cưới vợ nhân viên kế toán: Sở hữu biệt phủ 5.000m² ở Hà Nội, góc nào cũng đẹp như kiệt tác nghệ thuật

Cơ ngơi ở ngoại thành Hà Nội của nam nghệ sĩ gây ấn tượng nhờ kiến trúc mang đậm dấu ấn truyền thống

Xuân Hinh là cái tên gắn liền với sân khấu dân gian Việt Nam suốt nhiều thập kỷ. Với lối diễn duyên dáng, hóm hỉnh cùng khả năng hóa thân vào các nhân vật đậm chất làng quê Bắc Bộ, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả và được yêu mến với danh xưng "Vua hài đất Bắc". Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Xuân Hinh còn có cuộc sống gia đình viên mãn bên người vợ gắn bó gần 30 năm. Kết hôn từ năm 1995, bà xã nam nghệ sĩ không hoạt động trong lĩnh vực giải trí mà làm nghề kế toán. Từng được nhiều người gọi là "hoa hậu phố cổ", bà sở hữu nhan sắc nổi bật và xuất thân trong một gia đình gốc Hà thành có điều kiện. Sau khi lập gia đình, bà lui về chăm lo tổ ấm, trở thành hậu phương vững chắc để Xuân Hinh yên tâm theo đuổi nghệ thuật.

Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, nam danh hài xây dựng được cuộc sống đủ đầy bên vợ đẹp, con ngoan và khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Trong số các bất động sản giá trị mà "vua hài đất Bắc" sở hữu, nổi bật nhất phải kể đến biệt phủ rộng 5.000m² tại ngoại thành Hà Nội. Công trình được đầu tư công phu, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống và là nơi thể hiện tình yêu đặc biệt của nam nghệ sĩ dành cho những giá trị cổ xưa của dân tộc.

Cận cảnh biệt phủ 5.000m² của Xuân Hinh

"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh sở hữu một quần thể kiến trúc rộng 5.000m² tại ngoại thành Hà Nội. Công trình được nam nghệ sĩ dành gần 20 năm xây dựng và hoàn thiện, sử dụng khoảng 5 triệu viên ngói cổ cùng 1 triệu viên gạch thất cổ. Toàn bộ khuôn viên mang đậm dấu ấn kiến trúc Bắc Bộ với mái ngói cong, cột gỗ lim, sân gạch đỏ và những khoảng vườn xanh mát bao quanh. Mỗi góc nhỏ đều toát lên vẻ cổ kính, mộc mạc nhưng đầy bề thế. Được biết, Xuân Hinh đã dành phần lớn thành quả tích lũy sau hơn 40 năm đi diễn để xây dựng công trình tâm huyết này, biến nơi đây thành không gian mang đậm hồn Việt và giàu giá trị văn hóa.

Toàn cảnh biệt phủ rộng 5.000m² của Xuân Hinh

Cơ ngơi sử dụng khoảng 5 triệu viên ngói cổ cùng 1 triệu viên gạch thất cổ

Từng góc trong khuôn viên đều mang đậm giá trị văn hóa

Xuân Hinh đã dành phần lớn thành quả tích lũy sau hơn 40 năm đi diễn để xây dựng công trình tâm huyết này

Bao quanh công trình là khu vườn xanh mướt với những cây ăn quả hàng chục năm tuổi cùng nhiều bonsai, thông cổ giá trị

Xuân Hinh dành nhiều thời gian chăm chút cho góc sân vườn

Bên trong biệt phủ, không gian được chia thành nhiều gian nhà với chức năng riêng biệt, tất cả đều được chăm chút kỹ lưỡng và mang đậm dấu ấn truyền thống. Nội thất chủ yếu làm từ gỗ, kết hợp cùng các chi tiết kiến trúc cổ tạo nên vẻ đẹp mộc mạc nhưng sang trọng. Công trình được thiết kế hài hòa giữa nét xưa và tiện nghi hiện đại, bao gồm khu nhà ở, khu bếp, không gian sinh hoạt chung và khu trưng bày hiện vật.

Xuân Hinh dành hẳn một không gian riêng để trưng bày các loại rượu quý

Cơ ngơi được chia thành nhiều không gian nhỏ phục vụ cho nhu cầu sử dụng