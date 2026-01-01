Nam nghệ sĩ 70 tuổi hôn mê sâu, người chăm sóc bật khóc cầu cứu: "Tôi thề"

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương. Được biết, nhóm nghệ sĩ đã từng tới thăm nghệ sĩ Vũ Linh Vương cách đây vài năm vì biết ông trong hoàn cảnh khó khăn, sống neo đơn một mình, phải ở trọ ghép trong một căn phòng chỉ rộng chưa đến 20 mét vuông.

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương

Sau 4 lần bị tai biến, nghệ sĩ Vũ Linh Vương gặp tai nạn. Sau đó, ông được một người phụ nữ tên Thảo cưu mang, đem về quê ở Bến Tre chăm sóc. Cuộc sống những tưởng sẽ ổn định, nhưng nghệ sĩ Vũ Linh Vương lại bất ngờ lâm vào tình trạng hôn mê vì có khối u ở não, tai biến lần thứ 5.

Chị Thảo phải gọi điện cầu cứu nhóm Ngũ Long Du Ký vì quá khó khăn. Chị bật khóc nói: "Hơn một tuần lễ nay anh Vũ Linh Vương bị tai biến lại, tôi phải đem vào viện cấp cứu nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh, đang nằm trong phòng hồi sức tích cực.

Phía bệnh viện báo tôi rằng anh ấy cần phải lọc máu nhưng số tiền lớn lắm, lên tới 30 triệu đồng, tôi không biết lấy đâu ra tiền nên mới phải gọi điện cầu cứu các chị.

Sau khi kiểm tra não, bác sĩ bảo rằng anh ấy không bị di chứng tai biến mà có bệnh khác tiết ra chất độc khiến huyết áp bị hạ, phải lọc máu. Tôi cũng đóng mất mười mấy triệu tạm ứng cho bệnh viện rồi nên hết sạch tiền, không còn đồng nào trong người.

Chị Thảo và nghệ sĩ Phi Phụng

Anh ấy hôn mê tới nay cũng phải gần 10 ngày rồi. Anh ấy cũng chỉ có bảo hiểm y tế. Từ khoảng hai ngày nay thì anh ấy nhận biết được một chút. Tôi vào lau mặt kêu "anh ơi" thì anh ấy mở mắt ra, xong lại nhắm mắt, vẫn yếu lắm. Tới giờ anh ấy vẫn đang nằm trong phòng hồi sức tích cực, tôi phải ngủ ngoài hành lang.

Một tháng gần đây anh ấy cảm thấy trong người không khỏe, còn lúc trước thì vẫn khỏe, đi lại bình thường. Anh ấy sinh năm 1955, tính ra năm nay cũng 70 tuổi rồi.

Tôi phải gọi cho các chị vì anh ấy vẫn còn cứu được, nhưng tôi không có tiền. Nếu anh ấy không cứu được thì bác sĩ đã cho về rồi. Bác sĩ cũng biết anh ấy không có tiền nhưng vẫn điều trị cho anh ấy, chỉ chờ đóng tiền thôi. Nói chung là vẫn còn cơ hội để cứu sống anh.

Tôi thề, tôi chỉ mong anh ấy sống được là tôi mừng rồi. Nhìn anh ấy bệnh tật, hôn mê, tôi lo lắm. Tôi cực khổ bao nhiêu cũng được, chỉ mong anh ấy được cứu sống".

Nhóm nghệ sĩ vô cùng cảm động trước tình thương của chị Thảo dành cho nghệ sĩ Vũ Linh Vương dù chỉ là một người xa lạ.