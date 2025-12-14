Nam nghệ sĩ 64 tuổi lực lưỡng như U40 nhờ 1 nguyên tắc ăn uống người thường khó theo

Diễn viên Lưu Đức Hoa

Nhắc đến Lưu Đức Hoa, công chúng gần như ai cũng biết đến anh như một “cây đại thụ” của làng giải trí Hoa ngữ. Từ năm 1983, khi vào vai Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp và tạo nên kỷ lục điểm rating, đến những ca khúc kinh điển như Có Thể Hay Không, Vong Tình Thủy vang lên khắp phố phường, hay loạt tác phẩm điện ảnh để đời như Vô Gian Đạo, tên tuổi của anh luôn gắn liền với những dấu ấn khó phai trên cả sân khấu lẫn màn ảnh.

Ở tuổi lục tuần, Lưu Đức Hoa vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ, tinh thần dồi dào và vóc dáng săn chắc khiến nhiều nghệ sĩ trẻ cũng khó sánh kịp. Phía sau trạng thái không tuổi ấy là cả 1 quá trình tự kỷ luật nghiêm khắc kéo dài suốt mấy thập kỷ.

Đạo diễn Vương Tinh từng tiết lộ rằng Lưu Đức Hoa vì giữ dáng mà gần như không bao giờ ăn cơm trắng. Ông còn đùa rằng: “Sống như vậy thì đâu còn giống cuộc sống của người bình thường nữa.”

Nhưng chính sự khắt khe trong việc ăn uống và giữ gìn sức khỏe đã tạo nên 1 tiêu chuẩn cho chế độ dinh dưỡng lành mạnh và điều đáng nể nhất là anh duy trì điều đó nhiều năm không hề thay đổi.

Lưu Đức Hoa thời trẻ

Buổi sáng của Lưu Đức Hoa cực kỳ giản dị

Là ngôi sao quốc tế với lịch làm việc dày đặc, Lưu Đức Hoa chủ yếu ăn sáng tại khách sạn trong các chuyến công tác. Anh từng tiết lộ rằng suốt 30 năm nay, mỗi sáng đều duy trì thói quen ăn sữa chua và yến mạch.

Sữa chua chứa nhiều protein và lợi khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón. Yến mạch giàu carbohydrate chất lượng cao và chất xơ – 2 yếu tố có lợi cho sức khỏe đường ruột và duy trì năng lượng. Sự kiên trì với bữa sáng lành mạnh giúp cơ thể anh chậm lão hóa và duy trì sự dẻo dai.

Lưu Đức Hoa

Bữa trưa của anh ưu tiên ngũ cốc, kết hợp ức gà luộc, rau xanh và phô mai tươi không đường.

Nguyên tắc nấu nướng được anh tuân thủ là “ít dầu, ít muối”. Ức gà được chần qua nước sôi rồi rưới chút gia vị đơn giản, vừa giữ được độ mềm tự nhiên vừa hạn chế chất béo. Sự kết hợp giữa ngũ cốc, thịt trắng và rau giúp anh nạp đủ protein, vitamin, khoáng chất nhưng vẫn kiểm soát tốt lượng calo đưa vào cơ thể.

Bữa tối: Ngũ cốc và rau củ – thanh đạm nhưng đầy đủ

Thực đơn bữa tối của anh gần giống bữa trưa, vẫn lấy ngũ cốc nguyên hạt và rau củ làm chủ đạo. Dù món ăn có thể lên tới 3–4 món, nhưng lượng mỗi món đều khá ít. Cơm buổi tối không phải gạo trắng thông thường mà là gạo lứt và các loại ngũ cốc thô được hấp chung.

Một bữa ăn của Lưu Đức Hoa

Những loại thực phẩm này ít năng lượng nhưng tạo cảm giác no lâu. Nhiều người nhận xét rằng thỉnh thoảng ăn thì tốt, giúp giảm dầu mỡ, nhưng nếu ăn mỗi ngày như vậy thì thực sự là thử thách.

Ngoài chế độ ăn uống đầy tính kỷ luật, Lưu Đức Hoa còn duy trì thói quen tập luyện sau bữa tối suốt nhiều năm liền. Mỗi ngày, anh dành ít nhất 30 phút trong phòng gym để vận động, giúp đốt cháy năng lượng dư thừa, tăng cường sức bền và duy trì độ dẻo dai. Nhờ vậy, dù lịch trình làm việc căng thẳng, cơ thể anh vẫn luôn trong trạng thái linh hoạt và khỏe mạnh.

Kiên trì luyện tập

Với nhiều người, chế độ ăn nhạt nhẽo cùng việc tập luyện đều đặn mỗi ngày quả thực giống như một hình thức “tự hành xác”. Nhưng Lưu Đức Hoa lại chọn gắn bó với nó như 1 phần tất yếu của cuộc sống. Chính kiểu kỷ luật ấy đã giúp anh giữ được thân hình chắc khỏe và tinh thần tràn đầy năng lượng, khiến người ta khó tin rằng anh đã bước qua tuổi 60.

Là nghệ sĩ nổi tiếng với cả tài năng lẫn nhân cách, Lưu Đức Hoa 1 lần nữa chứng minh cho câu nói: “Muốn tỏa sáng trước công chúng, phải chấp nhận nỗ lực phía sau ánh đèn.” Sự tự giác và kiên trì suốt nhiều năm trời đã trở thành dấu ấn làm nên hình ảnh một “nam thần không tuổi” trong lòng bao thế hệ khán giả.

Không chỉ là ngôi sao, anh còn là minh chứng sống cho việc kỷ luật bản thân chính là 1 trong những con đường ngắn nhất để giữ gìn sức khỏe, phong độ và tuổi xuân.

Theo Zhihu

Minh Ánh