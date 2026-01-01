Năm mới, thử 5 món ăn này để vui lên ngay lập tức

Bằng chứng khoa học cho thấy một số món ăn thực sự có thể giúp bạn thay đổi tâm trạng nhờ vào tác động của các chất dinh dưỡng bên trong chúng lên các hệ cơ quan, bao gồm não bộ.

Trả lời tờ Healthline, chuyên gia dinh dưỡng Kristin Kirkpatrick từ hệ thống Cleveland Clinic (Mỹ) viện dẫn chế độ ăn Địa Trung Hải được nhiều nghiên cứu chứng minh là giúp mọi người không chỉ khỏe mạnh hơn về thể chất, mà còn nâng cao tâm trạng.

Theo bà, thứ đóng vai trò lớn nhất trong chế độ ăn này chính là ngũ cốc nguyên hạt.

Bữa ăn đầu năm bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, một món ăn lên men, cá béo và ít hạt, quả mọng để nhâm nhi có thể giúp không khí vui vẻ hơn - Ảnh minh họa: HEALTHLINE

Ngũ cốc nguyên hạt chứa chất xơ lên men, loại chất xơ mà vi khuẩn trong ruột có thể tiêu hóa được và cải thiện sức khỏe của chúng.

Khi vi khuẩn tiêu hóa chất xơ lên men, chúng tạo ra các hợp chất gọi là axit béo chuỗi ngắn. Các chất này theo máu lên não, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào thần kinh.

Ngoài ra, quá trình này còn kích thích ruột sản sinh ra serotonin - thứ còn được gọi là "hormone hạnh phúc" - từ đó gửi tín hiệu xoa dịu căng thẳng và cải thiện tâm trạng trực tiếp lên não bộ thông qua dây thần kinh phế vị.

Vài loại ngũ cốc nguyên hạt phổ biến nhất có thể kể đến là gạo lứt, bắp, yến mạch... Bạn cũng có thể ăn bánh mì, mì làm từ lúa mì nguyên hạt.

Trong khi đó, chuyên gia dinh dưỡng Michelle Routhenstein từ trung tâm Entirely Nourished (Mỹ) gợi ý thêm 4 món ăn khác.

Thứ nhất là món ăn nấu từ cá béo (cá dầu), bao gồm cá hồi, cá thu, cá mòi... Nhóm cá này cung cấp nhiều axit béo omega-3 chuỗi dài, gồm EPA và DHA, giúp cải thiện độ linh hoạt và khả năng giao tiếp giữa các tế bào thần kinh.

EPA và DHA cũng có tác dụng kháng viêm, giúp bảo vệ cơ thể chống lại tình trạng viêm thần kinh, từ đó giúp giảm các triệu chứng trầm cảm.

Thứ hai, là một món ăn lên men như sữa chua, chao, kim chi, rau dưa lên men..., cũng giúp cải thiện tâm trạng thông qua việc chăm sóc hệ vi sinh vật đường ruột.

Thứ ba, các loại hạt, đặc biệt là hạt bí rất giàu magie, một khoáng chất đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ chức năng não và tâm trạng.

Cuối cùng là một món ăn nào đó giàu polyphenol: Hãy thử một miếng chocolate, uống một ly ca cao, nhâm nhi vài quả nho, dâu, cherry, táo...; bạn sẽ vui lên thấy rõ.