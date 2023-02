Năm mới đến, uống trà gì để kéo dài tuổi thọ?

Có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng uống trà rất tốt cho sức khoẻ thể chất và tinh thần, trong đó có kéo dài tuổi thọ, giảm căng thẳng do oxy hoá gây ra.

Một báo cáo trên Tạp chí Phòng Ngừa tim mạch Châu Âu cho biết, những người uống trà thường xuyên giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch xuống 1,41 năm và tuổi thọ trên 50 dài hơn 1,26 năm so với nhóm còn lại. Ngoài ra, tiêu thụ trà có liên quan tới giảm nguy cơ mắc bệnh do xơ vữa động mạch và tử vong do mọi nguyên nhân, đặc biệt là ở những người có thói quen uống trà đều đặn.

Gần đây, Viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng (AND) đã đưa ra các hướng dẫn lâm sàng mới về lượng flavan-3-ol được khuyến nghị, một hợp chất thực vật được tìm thấy với số lượng lớn trong nhóm trà này đó là: "Tiêu thụ flavan-3-ols có liên quan đến việc cải thiện huyết áp, mức cholesterol và lượng đường trong máu. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng flavan-3-ols giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường và bệnh tim khi lượng tiêu thụ trong khoảng 400–600 mg mỗi ngày, có thể đạt được bằng cách uống hai tách trà xanh hoặc đen mỗi ngày".

Uống trà gì để kéo dài tuổi thọ?

Có 3 loại trà mà những người thuộc Blue Zones (hay còn gọi là nơi có những người sống lâu nhất bao gồm Nicoya, Costa Rica; Ikaria, Hy Lạp; Sardinia, Ý; Okinawa, Nhật Bản và Loma Linda, California) thường xuyên uống.

1. Trà xanh

Theo Dan Buettner, một thành viên của National Geographic, tác giả có sách bán chạy nhất của New York Times và là người sáng lập Blue Zones cho biết, "Người dân vùng Okinawa, Nhật Bản uống trà xanh thường xuyên. Họ thích uống các loại trà màu xanh lá đã được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và một số bệnh ung thư".

Khi nói về thuộc tính tăng cường sức khoẻ thì trà xanh chứa một lượng lớn flavanol - một chất chống oxy hoá có liên quan tới nồng độ cholesterol xấu thấp hơn và cải thiện sức khoẻ tim mạch. Bên cạnh đó, trà xanh cũng chưa catechin, một loại polyphenol chống oxy hoá bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do.

Vẫn chưa hết, trà xanh còn rất giàu L-theanine, một loại axit amin có khả năng cải thiện tâm trạng và chức năng nhận thức.

Trà xanh phổ biến là loại trà tốt cho sức khoẻ tim mạch, tiêu hoá và não bộ (Ảnh: Internet)

2. Trà thảo mộc

Ở Ikaria, Hy Lạp, người ta uống các loại trà thảo mộc thường xuyên, như trà hương thảo, trà cây xô thơm và trà bồ công anh. Tất cả các loại thảo mộc này đều được biết đến với công dụng nổi trội là chống viêm.

Buettner cũng nhấn mạnh rằng, ở khu vực này, có rất ít người bị mắc chứng mất trí nhớ và các bệnh mãn tính khác nhờ các loại lá thảo mộc không chỉ chứa chất chống oxy hoá mạnh mẽ mà còn có thể giúp loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể và giúp gỉam huyết áp.

Nghiên cứu cho thấy rằng polyphenol - một loại hợp chất thực vật được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe - có trong nhiều loại trà thảo dược được cho là có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và chống virus.

Trà thảo mộc phổ biến tại Ikaria, Hy Lạp (Ảnh: Internet)

3. Trà kế sữa

Theo Buettner thì loại trà được ưa thích tại Sardinia, Ý là trà cây kế sữa có tác dụng giúp phân huỷ và tiêu hoá thức ăn, dự trữ các vitamin và khoáng chất thiết yếu; đồng thời loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể bao gồm gan và rất nhiều lợi ích khác.

Các nghiên cứu khác cũng cho thấy chiết xuất từ cây kế sữa có tác dụng chống viêm, bảo vệ tim mạch và được sử dụng để bảo vệ gan, chống lại độc tố và kiểm soát bệnh gan mãn tính.

Trà kế sữa (Ảnh: Internet)

Ngoài các loại trà kể trên thì theo Lauren Manaker, MS, RDN, LD, CLEC trên Eatthis, Not that, cho biết, nhóm trà "thật" bao gồm trà xanh, trà đen, trà ô long, bạch trà cũng giúp kéo dài tuổi thọ. Theo bà, chúng chứa hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn hợp chất hoạt tính sinh học, bao gồm axit amin, caffeine, lignin, protein, xanthines và flavonoid - tất cả các thành phần có thể liên quan đến các tác động tích cực cho sức khoẻ.

Nhưng nhìn chung, để kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ thoái hoá não bộ thì ngoài uống trà, bạn cần có chế độ ăn uống khoa học, thói quen sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và thăm khám sức khoẻ định kì để phát hiện các yếu tố bất thường sớm.