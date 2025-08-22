Nam MC đi làm cho tiệm phở: "Tôi chưa thể về nước, cứ nghỉ làm hoài người ta đuổi"

Mới đây, MC Việt Thảo đã livestream giao lưu cùng khán giả và trả lời một số câu hỏi được gửi đến. Có khán giả hỏi nam MC đang ở Mỹ hay Việt Nam, ông tiết lộ lí do chưa thể về nước: "Tôi đang ở Mỹ. Đáng lẽ ra tôi đã về Việt Nam vài bữa trước rồi đấy nhưng vì lịch trình đi show bên Mỹ này dày quá, đã nhận hết rồi nên không bỏ được.

MC Việt Thảo

Hơn nữa nhà hàng của tôi cũng đang đông khách vì vào mùa hè bên này. Tôi cũng phải ở lại để hỗ trợ mọi người, không thể bỏ đi được.

Cái này tôi nói thật, tôi là nhân viên của nhà hàng phở thì phải làm việc. Tôi cứ nghỉ hoài người ta đuổi".

Được biết, MC Việt Thảo thường xuyên đi lại Việt Nam và Mỹ để thực hiện các chương trình review quán ăn, ẩm thực. Đông đảo khán giả thích xem ông review đồ ăn tại các hàng quán Việt Nam.

Tiếp đó, MC Việt Thảo chia sẻ về cuộc sống: "Trong đời sống có những cái không nên hỏi. Có người hỏi tôi giàu hay nghèo. Cái này rất khó nói. Hỏi tôi thành triệu phú chưa cũng khó trả lời.

Bây giờ vì sĩ diện, không muốn bị người ta coi thường, tôi sẽ nói láo rằng mình là triệu phú rồi. Tôi biết nhiều người sĩ diện không muốn cho người ta biết mình nghèo.

Nhiều người lại không muốn cho người khác biết mình giàu. Họ sợ người ta biết họ giàu lại mượn tiền. Như tôi nghèo quá trời mà cứ bị người khác mượn tiền vì họ tưởng tôi giàu. Tôi không cho mượn tiền thì họ chửi tôi quá trời, khổ lắm".

MC Việt Thảo (tên đầy đủ là Trịnh Việt Thảo) là một MC, nghệ sĩ hài, diễn viên lồng tiếng người Mỹ gốc Việt nổi tiếng ở hải ngoại. Ông sinh năm 1954 tại Cà Mau, Việt Nam.

Ông được biết đến rộng rãi với vai trò MC của Trung tâm Vân Sơn trong nhiều năm, cùng với Vân Sơn và Bảo Liêm tạo thành bộ ba hài hước được khán giả yêu mến. Ngoài công việc MC, ông còn có một kênh YouTube riêng để chia sẻ các video về ẩm thực, phóng sự đời sống, và những câu chuyện tâm linh, ma quỷ.

Ông được nhiều người gọi là "đệ nhất MC" bởi phong cách dẫn dắt tự nhiên, gần gũi và duyên dáng. Hiện tại, MC Việt Thảo vẫn hoạt động nghệ thuật và được cộng đồng người Việt ở nước ngoài rất yêu quý.