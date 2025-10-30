Nam MC dẫn trước 40 nghìn khán giả nói thẳng: "Nhiều nghệ sĩ đến trễ"

Mới đây, chương trình Kính đa chiều lên sóng với khách mời là MC Quốc Quân – gương mặt quen thuộc tại các đại nhạc hội ngoài trời, từng dẫn dắt những show thu hút tới 40 nghìn khán giả.

MC Quốc Quân

Tại chương trình, nam MC chia sẻ về nghề nghiệp: "Kịch bản chỉ là một phần trong câu chuyện thực tế diễn ra trên sân khấu. Kịch bản giúp chúng ta biết tiết mục nào sẽ bắt đầu và tiếp theo là gì nhưng rõ ràng mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch. Đặc biệt là với những sự kiện ngoài trời, nơi có rất đông khán giả thì chuyện nghệ sĩ đến trễ là điều khá thường xuyên xảy ra.

Có những chương trình được ấn định lịch biểu diễn rất chặt chẽ, chẳng hạn 7 giờ tối là phần trình diễn của nghệ sĩ nhưng đến đúng giờ vẫn chưa thấy đâu, đơn giản vì ca sĩ kẹt xe hoặc không thể di chuyển vào khu vực biểu diễn. Trong những tình huống bất ngờ như vậy, người dẫn chương trình buộc phải linh hoạt ứng biến ngay tại chỗ.

Lúc đó, tôi thường đứng trên sân khấu để duy trì bầu không khí, khéo léo trò chuyện với khán giả, pha trò hoặc tổ chức các trò chơi nhỏ, nhằm giữ cho khán giả không nhận ra rằng có một nghệ sĩ đang đến trễ.

Nhiều khi đang dẫn, tôi nghe đạo diễn hoặc trợ lý báo nghệ sĩ đã đến qua tai nghe, lúc ấy, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, khán giả thì hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra phía sau sân khấu.

Thậm chí, họ còn trách MC sao nói nhiều quá nhưng thực tế, đó là nhiệm vụ bắt buộc.

Tôi cũng muốn giới thiệu chương trình một cách ngắn gọn, chân thành và tự nhiên nhất nhưng trong những tình huống như vậy phải kéo thời lượng để giữ cho sân khấu luôn sôi động cho đến khi tiết mục tiếp theo sẵn sàng.

Bản lĩnh sân khấu của MC được thể hiện rõ nhất khi đối diện với sự cố. Dù tình huống bất ngờ đến đâu, người MC vẫn phải giữ vững tinh thần, xử lý linh hoạt và đảm bảo chương trình diễn ra trôi chảy.

Sự cố trên sân khấu là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt với các chương trình ngoài trời. Tình huống thường gặp nhất chính là nhiều nghệ sĩ đến trễ và đó là lúc MC phải "câu giờ".

Bình thường, câu vài phút thì không sao nhưng nếu câu được nửa tiếng mà vẫn giữ được không khí thì đúng là một điều cực kỳ sung sướng".

Tuy nhiên theo nam MC thì việc "câu giờ" ở thời buổi hiện tại khó khăn hơn: "Việc "câu giờ" ngày nay khó hơn rất nhiều so với trước đây bởi đa phần sự kiện hiện nay đều có livestream.

Ngày xưa, sự kiện chỉ phục vụ khán giả có mặt trực tiếp, MC có thể hoạt náo, pha trò, chơi game, miễn sao họ thấy vui là được. Nhưng bây giờ, đã hẹn 7 giờ tối lên sóng là phải đúng 7 giờ tối. Nếu trễ, hàng ngàn người xem trực tuyến sẽ thấy ngay.

Vì vậy, trong những tình huống bất ngờ, MC phải nhanh trí xử lý bằng nhiều cách khác nhau như tương tác với khán giả, mời người xem tham gia trò chơi nhỏ, kể chuyện vui hoặc pha trò để giữ không khí sân khấu luôn sôi động. Đó là kỹ năng quan trọng mà bất kỳ MC sự kiện ngoài trời nào cũng phải có.

Tuy nhiên, việc đứng liên tục nhiều giờ, nói không ngừng để giữ nhiệt cho hàng ngàn khán giả cũng đi kèm không ít tai nạn nghề nghiệp. Đôi khi chỉ vì phải kéo chương trình quá lâu, tôi bị tắt tiếng giữa chừng.

Những gì quý vị thấy trên livestream chỉ là phần đẹp đẽ cuối cùng. Thực ra, từ 3-4 giờ chiều, MC đã có mặt để khuấy động không khí, giúp khán giả hứng khởi để khi lên sóng mọi thứ thật trọn vẹn và bùng nổ.

Không chỉ phải duy trì năng lượng cho khán giả, các sự cố kỹ thuật cũng là thử thách thường xuyên mà người dẫn chương trình phải đối mặt. Ngoài trời thì chuyện mất điện, quá tải âm thanh xảy ra thường xuyên lắm.

Có lần ca sĩ đang hát thì mất điện, tôi phải lao ra sân khấu hô hào, giữ không khí. Thậm chí lúc đó không có micro nhưng khán giả vẫn hát theo, vẫn ủng hộ hết mình. Đó là cảm xúc rất đặc biệt.

Tất cả những điều đó, từ việc kéo giờ, ứng biến, cho đến xử lý sự cố kỹ thuật, đều là tai nạn nghề nghiệp nhỏ nhỏ nhưng lại là những trải nghiệm quý giá giúp người làm nghề ngày càng trưởng thành hơn.

Để làm chủ sân khấu, ngoài khả năng xử lý tình huống, người dẫn còn phải sở hữu giọng nói khỏe và kỹ năng khuấy động đám đông.

MC phải luyện cho mình một giọng thật to, thật khỏe. Nói nôm na là đôi khi phải hét giữa đám đông để kéo không khí và thu hút sự chú ý của khán giả".