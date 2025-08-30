Nam MC 71 tuổi: "Họ rất khinh miệt, ý nói tôi chỉ là người bưng phở, không tư cách làm MC"

Mới đây, tại một livestream, MC Việt Thảo đã lên tiếng khi bị một khán giả nói không xứng đáng là đệ nhất MC.

MC Việt Thảo

Ông nói: "Hôm đó là Vân Sơn có tới thành phố tôi mở nhà hàng làm show rồi ghé qua nhà hàng tôi chơi. Tôi cứ nghĩ Vân Sơn tới review ẩm thực thôi, không ngờ Vân Sơn lại kéo bàn ghế ra ghi hình chương trình Vân Sơn với người nổi tiếng.

Thật sự mà nói, nếu Vân Sơn mời tôi lên hình thì tôi không muốn nhưng vì Vân Sơn đã đến tận nơi rồi, là anh em với nhau thì tôi phải làm.

Vậy mà có người bình luận rằng: "MC Việt Thảo là ai mà dám tự xưng đệ nhất MC trong khi các MC gạo cội còn sờ sờ ra đó". Có người lại nói: "Tôi nhớ không nhầm năm 1979 đi ăn phở thấy Việt Thảo là người bưng phở".

Thái độ của họ rất khinh miệt, ý nói tôi chỉ là người bưng phở, lấy tư cách gì làm MC mà đòi tự xưng đệ nhất MC.

Tôi xin trả lời đàng hoàng rằng, tôi chưa bao giờ tự nhận mình là đệ nhất MC. Tôi cũng chưa từng xưng danh hay tuyên bố mình là đệ nhất MC. Cái đó là do truyền thông đặt cho tôi vì thời đó tôi là người đầu tiên làm MC tại hải ngoại này, chưa có MC nào làm.

Nếu lúc đó có MC khác làm trước tôi thì làm sao tới lượt tôi được làm đệ nhất MC. Chỉ cần một người làm MC trước tôi thôi thì cũng không tới lượt tôi được tặng danh hiệu này. Đệ nhất MC chỉ đơn giản là người làm MC đầu tiên thôi, không phải người làm MC hay nhất, giỏi nhất.

Còn về việc tôi đi bưng phở, tôi rất tự hào về công việc này. Trong thời gian đầu qua Mỹ, tôi đi học không có tiền đóng tiền học nên đi làm thêm, bưng phở, bán phở. Đâu có gì đáng xấu hổ? Tôi rất tự hào vì mình lao động chân chính, bưng cho người ta những tô phở ngon.

Tôi lúc nào cũng nhớ về những ngày cực khổ đó. Ngay cả bây giờ tôi đã ở tuổi 71 rồi vẫn tự đi đổ rác, bưng từng tô phở cho khách. Tôi lúc nào cũng nhớ về những kỷ niệm gian khó để không bao giờ đánh giá, coi thường người khác.

Tôi luôn tự nhủ mình chưa chắc đã hơn người ta để đi đánh giá".