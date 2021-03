Nam giới cũng có ngày “đèn đỏ”

BS Hà Ngọc Mạnh - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn – Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ cho biết: “Ở nữ giới, sự thay đổi nội tiết diễn ra đều đặn hằng tháng, dấu hiệu nhận biết là kinh nguyệt, tuy nhiên ở nam giới cũng có sự thay đổi nội tiết này nhưng ngắn hơn, theo ngày. Nếu nội tiết này dao động nhiều sẽ có các biểu hiện về chức năng cơ thể giống như nữ giới”.

“Ngày ấy” ở nữ giới có những dấu hiệu để nhận biết một cách rất rõ ràng, cơ bản nhất là chu kỳ kinh nguyệt. Còn ở nam giới cũng có thể nhận biết “ngày ấy” qua những dấu hiệu thay đổi khá rõ ràng, đó là sự suy giảm testosterone như: giảm hào hứng, thu mình, mệt mỏi, lo lắng tự ti, nhạy cảm, giảm ham muốn tình dục…

Voucher Cloud - một website chuyên khảo sát của Anh, đã thực hiện một khảo sát trên 2400 người - một nửa là nam giới, về việc họ có gặp phải những triệu chứng tiền kinh nguyệt - như chuột rút, mệt mỏi, và trở nên nhạy cảm hơn không. Kết quả, 26% nam giới cho biết họ có những trải nghiệm này, và họ cũng gọi đó là "đến kỳ". Trong đó, 12% thú nhận lúc đó họ trở nên nhạy cảm về vấn đề cân nặng, 5% cảm thấy như "đau bụng kinh", 9% thì luôn cảm thấy đói, như có thể ăn được cả thế giới.

Đúng là những biểu hiện dễ lý giải ở phụ nữ nhưng thật khó để có thể tưởng tượng rằng nó cũng xảy ra ở nam giới. Những biểu hiện khác thường về tâm lý, hay có thể coi đây là những ngày “u ám” đối với phái mạnh. Những người đàn ông vốn được cho là mạnh mẽ bỗng trở nên yếu đuối. Tại sao lại như vậy? Theo BS Hà Ngọc Mạnh, chuyện này thực ra cũng không có gì đặc biệt, chúng xoay quanh câu chuyện về hormone sinh dục nam. Sự thay đổi nồng độ testosterone trong ngày là hiện tượng sinh lý đảm bảo cho quá trình hoạt động cơ thể và hoạt động tình dục của nam giới diễn ra bình thường. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó sự dao động này quá lớn sẽ gây nên tình trạng này. Nam giới trên 30 tuổi hay gặp tình trạng “đến kỳ” bởi ở độ tuổi này, công việc căng thẳng chi phối tâm lý và nhiều yếu tố khác nữa làm cho một số nam giới đi vào giai đoạn tiền mãn dục, khi cơ thể nam giới mệt mỏi sẽ mất dần khả năng điều tiết hormone.

Cũng giống nữ giới, hết kỳ “đèn đỏ” thể trạng các anh có thể trở về trạng thái như ban đầu, tuy nhiên, cũng có những người có biểu hiện nặng hơn do sức chịu đựng của cơ thể yếu, hoặc do trầm cảm, hay do ít vận động… Nếu hiện tượng kéo dài, lời khuyên của BS Hà Ngọc Mạnh là các anh nên đi khám chuyên khoa.

Các diễn biến tâm lý của nam giới trong thời kỳ này khá phong phú nhưng thông thường có màu sắc bi quan trầm cảm, chị em có thể hỗ trợ được với các vấn đề tâm lý này cho các anh như tạo không khí vui vẻ, lạc quan trong mối quan hệ của hai người, chăm sóc một cách tích cực đến tâm lý và thể chất cho các anh…

BS Hà Ngọc Mạnh cho biết: “Nam giới có thể phòng chống được hội chứng khó chịu khi “đến kỳ” bằng nhiều cách như tạo lập chế độ làm việc khoa học; tích cực luyện tập thể dục, thể thao; có chế độ dinh dưỡng hợp lý, lành mạnh và tránh xa chất kích thích…”

Như vậy là giờ đây, các bạn có thể tin rằng, testosterone của nam giới có thể thay đổi nhiều lần trong ngày tác động không tốt đến thể chất và tinh thần của nam giới. Tuy nhiên, thật may mắn là các chu kỳ hormone của nam và nữ thường lệch thời gian với nhau nên đây chính là cơ hội để mỗi giới có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nửa kia của mình. Để vượt qua hội chứng khó chịu không mong muốn này, sự cảm thông chính là cách để các cặp đôi thấu hiểu và yêu thương nhau hơn./.