Nam giáo viên 36 tuổi tử vong trong hồ bơi: Bác sĩ cảnh báo "do làm 1 hành động cực nguy hiểm"

Nam giáo viên tử vong trong hồ bơi

Theo trang tin QQ News (Trung Quốc), một nam giáo viên thể dục 36 tuổi ở Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang đã tử vong trong hồ bơi. Được biết, nam giáo viên thể dục thường xuyên đến hồ bơi gần nhà để tập luyện. Tối ngày xảy ra sự việc, anh đưa con gái 7 tuổi đến tập bơi.

Trích xuất camera tại hồ bơi cho thấy, trong lúc dạy con gái cách lặn, anh đã nhảy từ trên cao xuống hồ bơi 1,1m và vô tình đập mạnh đầu xuống đáy hồ bơi. Cú va chạm khiến bệnh nhân bị trật đốt sống cổ.

Chị họ của nạn nhân, cô Châu chia sẻ: “Hình ảnh ghi lại cho thấy em trai tôi ngã sấp xuống và không thể cử động. Cháu gái tôi cố gắng kéo bố lên nhưng không nổi. Nó không biết kêu cứu, chỉ biết cố gắng hết sức để nâng cha dậy. Sau 12 phút, con bé chạy về nhà gọi mẹ”.

4 phút sau, gia đình tới hồ bơi, lúc này nạn nhân đã được nhân viên hồ bơi cấp cứu. Tuy nhiên, nam giáo viên đã không còn thở.

Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, kết quả khám cho thấy bệnh nhân tử vong do chấn thương đốt sống cổ.

Nhân viên hồ bơi cho biết, độ sâu ở hồ bơi nơi xảy ra tai nạn chỉ sâu khoảng 1,1 mét và có biển cảnh báo cấm nhảy, cấm lặn.

Nam giáo viên nhảy xuống hồ bơi và tử vong vì chấn thương đốt sống cổ. (Ảnh: QQ News)

Bác sĩ cảnh báo hành động cực nguy hiểm khi đi bơi

Theo bác sĩ Dịch Quỳnh, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực tại bệnh viện trực thuộc trường Đại học Y dược cổ truyền Hồ Nam từng lên tiếng cảnh báo về mức độ nguy hiểm khi lặn trong hồ bơi.

Bác sĩ Dịch Quỳnh chia sẻ việc nhảy xuống hồ bơi sai tư thế (nhảy cúi gập đầu quá mức) hoặc nhảy sai khu vực nước (nhảy ở mực nước quá nông) có thể dẫn đến các tai nạn hoặc chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu cổ như gãy xương, tổn thương đốt sống cổ, liệt tứ chi tạm thời,... Một số trường hợp nặng có thể bị liệt vĩnh viễn hoặc thậm chí là tử vong như nam giáo viên kể trên.

Bác sĩ Dịch Quỳnh lưu ý để đảm bảo an toàn, người bình thường khi đi bơi nên tránh nhảy từ trên cao xuống nước, thay vào đó hãy xuống hồ bơi bằng thang và giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với nhiệt độ nước.

Chuyên gia cũng đưa ra khuyến cáo để đảm bảo an toàn, mọi người cần lưu ý đến độ sâu của hồ bơi. Cụ thể như sau:

- Với những hồ bơi có độ sâu nước ≤ 1,8 mét, mọi người tuyệt đối không nhảy từ trên cao xuống nước.

- Với những hồ bơi có độ sâu nước > 1,8 mét, mọi người chỉ nên nhảy xuống nước trong tư thế thẳng đứng, chân tiếp xúc với mặt nước trước để đảm bảo an toàn.

- Khu vực có độ sâu nước ≥ 3,5 mét, được trang bị bệ nhảy/bàn nhún là khu vực dành cho vận động viên bơi lội chuyên nghiệp luyện tập. Người bình thường hoặc người mới bắt đầu học bơi không nên nhảy từ bệ nhảy/bàn nhún để đảm bảo an toàn.

Bác sĩ cảnh báo những sai lầm nhỏ khi đi bơi có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Do đó, khi đi bơi, mọi người nên tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của hồ bơi để đảm bảo an toàn.