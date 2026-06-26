Nam giám đốc 46 tuổi tử vong khi chạy bộ, các bác sĩ phản đối gay gắt: Tuổi nào cũng CẤM làm 4 việc sau khi mất ngủ

Đi chạy bộ để tỉnh táo nhưng cuối cùng nam giám đốc này lại không bao giờ có thể tỉnh lại nữa do ngừng tim. Đây là lời cảnh báo cho những người đang phải đối mặt với chứng khó ngủ hoặc có thói quen thức khuya.

Thói quen thức khuya, mất ngủ dường như đã trở thành chuyện cơm bữa của cuộc sống hiện đại. Nhiều người vẫn tự tin cho rằng bản thân còn trẻ, cơ thể còn dẻo dai nên có thể thoải mái "ngược đãi" giấc ngủ. Thế nhưng, ranh giới giữa một đêm thiếu ngủ và sự cố tim mạch sinh tử lại mong manh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Câu chuyện đau lòng của ông Zhang (46 tuổi, sống tại Trung Quốc) là một hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá cho bất kỳ ai đang xem nhẹ giấc ngủ của chính mình.

Sự cố sinh tử sau 5 phút chạy bộ đầu ngày

Ông Zhang là giám đốc một xí ngiệp nhỏ, luôn phải đối mặt với áp lực công việc đè nặng cùng lịch trình sinh hoạt thất thường. Suốt 2 năm qua, ông phải sống chung với căn bệnh mất ngủ kinh niên. Hầu như đêm nào ông cũng nằm trằn trọc suốt mấy tiếng đồng hồ, thường phải 2 hoặc 3 giờ sáng mới có thể chợp mắt. Nghĩ rằng bản thân mới ngoài 40, cơ thể còn khỏe mạnh nên ông Zhang chưa từng đi khám tim mạch hay chủ động ngủ bù.

Đầu tuần trước, sau một đêm thức trắng hoàn toàn do áp lực dự án, ông Zhang quyết định rời giường sớm và ra ngoài chạy bộ khi bụng đói như một thói quen lành mạnh để lấy lại sự tỉnh táo. Thế nhưng, bi kịch đã ập đến. Chỉ sau đúng 5 phút sải bước trên hè phố, vị giám đốc 46 tuổi đột ngột đổ gục xuống đường do ngừng tim. Dù được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất, ông Zhang đã không thể qua khỏi.

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Chứng kiến ca tử vong thương tâm, bác sĩ điều trị vô cùng đau lòng chia sẻ rằng số ca tử vong đột ngột ở những người mất ngủ đang tăng lên hàng năm. Đáng chú ý, hầu hết các trường hợp đột tử không phải do chính chứng mất ngủ trực tiếp gây ra, mà bắt nguồn từ những thói quen sai lầm mà người bệnh tự hình thành sau khi thiếu ngủ, âm thầm đẩy trái tim vào trạng thái quá tải tuyệt đối.

Sự thật tàn khốc: Cứ mỗi phút có một người ngừng tim!

Nhiều người lầm tưởng mất ngủ vài đêm cùng lắm chỉ gây mệt mỏi, buồn ngủ vào ban ngày chứ không thể gây hại cho tim. Tuy nhiên, các dữ liệu lâm sàng đã hoàn toàn bác bỏ quan niệm sai lầm này. Theo "Báo cáo Sức khỏe và Bệnh tim mạch Trung Quốc năm 2023", tỷ lệ khó ngủ ở người dân từ 15 tuổi trở lên cao tới 21,25%, nghĩa là cứ năm người thì có một người bị mất ngủ hành hạ.

Dữ liệu đáng báo động từ Trung tâm Quốc gia TRung Quốc về Bệnh tim mạch cho thấy mỗi năm có tới 544.000 người tử vong đột ngột do ngừng tim, trung bình cứ mỗi phút lại có một người ngã xuống. Điều đáng sợ là gần 40% số bệnh nhân tử vong đột ngột này có tiền sử mất ngủ mãn tính và ngủ không đủ giấc ngay trước khi sự việc đau lòng xảy ra.

Tiến sĩ Li Yong, Phó Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) cho biết, về mặt sinh học, tim hoạt động liên tục 24 giờ và giấc ngủ ban đêm là khoảng thời gian duy nhất để cơ tim nghỉ ngơi, tự phục hồi.

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Nghiên cứu từ Trung tâm Y học Giấc ngủ thuộc Bệnh viện Đại học Y Liên hợp Bắc Kinh khẳng định những người ngủ ít hơn 5 tiếng mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành cao gấp 3,8 lần trong vòng 10 năm so với người ngủ đủ giấc. Chứng mất ngủ kéo dài kích thích hệ thần kinh giao cảm quá mức, khiến nhịp tim luôn ở mức cao, mạch máu co thắt căng cứng và dễ dàng kích hoạt các cơn nhồi máu cơ tim cấp tính.

Bác sĩ chỉ mặt gọi tên 4 hành vi cấm kỵ sau khi mất ngủ

Các chuyên gia tim mạch nhấn mạnh, một đêm mất ngủ ngắn hạn chưa thể tước đi mạng sống của bạn, nhưng nếu bạn thực hiện 4 hành vi khắc phục sai lầm sau đây vào sáng hôm sau, nguy cơ tử vong đột ngột do tim mạch sẽ tăng lên gấp đôi:

1. Tập thể dục cường độ cao khi bụng đói

Tiến sĩ Li Yong, cảnh báo rằng sau một đêm thiếu ngủ, cơ tim đã rơi vào tình trạng thiếu máu cục bộ và thiếu oxy, độ nhớt của máu vào buổi sáng lại tăng cao. Việc chạy bộ, nhảy dây hay tập tạ ngay lúc này khiến nhịp tim tăng vọt, nhu cầu oxy của cơ tim vượt ngưỡng chịu đựng, trực tiếp dẫn đến ngừng tim đột ngột.

2. Cố nằm lì trên giường và lo lắng

Việc cố nhắm mắt ép bản thân phải ngủ khi đã tỉnh giấc chỉ khiến não bộ thêm căng thẳng. Sự lo lắng kích hoạt cơ thể giải phóng ồ ạt adrenaline, gây ra tình trạng tăng huyết áp đột biến và làm trầm trọng thêm tình trạng co thắt động mạch vành vào ban đêm.

3. Lạm dụng trà và cà phê đặc

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Để chống lại cơn buồn ngủ ban ngày, nhiều người chọn cách nạp lượng lớn caffeine. Nhưng bác sĩ tim mạch Chen Jianhua thuộc Bệnh viện Liên hợp Đại học Y khoa Phúc Kiến (Trung Quốc) cảnh báo, chất kích thích này bắt ép hệ thần kinh và một trái tim vốn đã kiệt quệ phải tiếp tục làm việc quá sức, không có cơ hội thư giãn, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim cấp tính.

4. Nhịn ăn và chịu đựng cơn đói

Thiếu ngủ làm rối loạn quá trình chuyển hóa đường trong máu. Việc nhịn ăn kéo dài vào buổi sáng khiến lượng đường huyết sụt giảm, làm trầm trọng thêm tình trạng co mạch, gây ra chứng hồi hộp, tức ngực và thiếu năng lượng cung cấp cho cơ tim.

Cách bảo vệ trái tim thông minh sau một đêm thiếu ngủ

Để bảo vệ hệ tim mạch toàn diện, các bác sĩ khuyến cáo bất kể độ tuổi nào, nếu vừa mất ngủ, bạn cần thực hiện ngay các giải pháp thay thế an toàn. Hãy lập tức từ bỏ việc tập thể dục gắng sức mà hãy thay bằng đi bộ chậm hoặc giãn cơ nhẹ nhàng đầu ngày. Đặc biệt, nếu trằn trọc quá 20 phút không thể chợp mắt, bạn nên rời giường ngay để đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ ở nơi có ánh sáng dịu, tránh nằm ép mình ngủ gây áp lực và lo âu lên hệ tim mạch.

Bên cạnh đó, việc nạp năng lượng đúng cách cũng đóng vai trò sống còn để giữ ổn định cho trái tim vốn đã mệt mỏi. Bạn cần loại bỏ hoàn toàn cà phê hay trà đặc, thay thế bằng một ly sữa ấm để xoa dịu cơ thể. Đừng bao giờ bước ra khỏi nhà với chiếc bụng rỗng tuếch, một bữa sáng nhẹ nhàng như bát cháo ấm hay lát bánh mì sẽ giúp ổn định đường huyết tức thì, đảm bảo năng lượng cho cơ tim và chặn đứng nguy cơ đột tử đột ngột.

Nguồn và ảnh: Sohu, China Times, Daily Mail