Nam diễn viên Việt thông báo kết hôn lần 3 ở tuổi 46, danh tính bà xã mới bất ngờ

Sao nam và vợ đang ráo riết chuẩn bị cho hôn lễ trong ít tháng tới.

Mới đây, NSƯT Ngọc Quỳnh khiến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh đi chọn nhẫn cưới cùng bạn gái kém tuổi. Theo một số nguồn tin thân cận, hôn lễ của nam diễn viên và người yêu dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 9 tới, đánh dấu cột mốc mới sau khoảng 3 năm gắn bó.

Trước đó, Ngọc Quỳnh không ngần ngại công khai mối quan hệ với diễn viên Thùy Anh - đồng nghiệp tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Thuỳ Anh kém Ngọc Quỳnh 7 tuổi. Dù từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, nam nghệ sĩ cho biết anh vẫn luôn tin vào tình yêu và mong muốn có được một mái ấm thực sự bình yên ở tuổi trung niên.

Ngọc Quỳnh khoe chuẩn bị kết hôn lần 3 với bạn gái kém 7 tuổi

Theo chia sẻ của Ngọc Quỳnh, điều khiến anh trân trọng bạn gái chính là sự mạnh mẽ, bao dung và luôn sẵn sàng nhận phần thiệt về mình trong nhiều tình huống. Cặp đôi có sự đồng điệu trong suy nghĩ, lối sống cũng như cách ứng xử với gia đình và con cái. Nam diễn viên từng tiết lộ suốt thời gian bên nhau, cả hai hiếm khi xảy ra mâu thuẫn hay tranh cãi lớn bởi luôn chọn cách lắng nghe và thấu hiểu đối phương.

Đáng chú ý, Ngọc Quỳnh cho biết anh vẫn duy trì mối quan hệ văn minh với vợ cũ. Thậm chí, người cũ còn từng nhắn nhủ anh: "Ông cũng đừng để Thùy Anh thiệt thòi". Với nam diễn viên, đó là điều đáng quý sau tất cả những gì cả hai đã trải qua.

Ngọc Quỳnh cho biết anh có mối quan hệ văn minh với người cũ

NSƯT Ngọc Quỳnh sinh năm 1980 tại Hà Nội, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc. Anh bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm khi còn là sinh viên năm nhất Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và được đạo diễn Lưu Trọng Ninh trao cơ hội góp mặt trong bộ phim đình đám Hoa Cỏ May. Vai Tiến năm ấy đã giúp nam diễn viên trẻ ghi dấu ấn nhờ lối diễn xuất mộc mạc, giàu cảm xúc.

Sau khi tốt nghiệp, Ngọc Quỳnh lần lượt công tác tại Đoàn Kịch Công an Nhân dân, Nhà hát Tuổi trẻ trước khi gắn bó lâu dài với Nhà hát Kịch Hà Nội. Trên màn ảnh nhỏ, anh để lại dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Hồ Sơ Cá Sấu, Mặt Nạ Gương, Biệt Dược Đen hay Hoa Sữa Về Trong Gió.

Ngọc Quỳnh và vợ sắp cưới đồng hành từ công việc đến cuộc sống

Trong sự nghiệp diễn xuất, vai Thái trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái được xem là cột mốc đặc biệt nhất. Nhân vật người chồng gia trưởng, ích kỷ và nhiều tổn thương nội tâm đã khiến khán giả vừa phẫn nộ vừa bị cuốn theo từng diễn biến tâm lý. Vai diễn này cũng giúp Ngọc Quỳnh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2020. Đến tháng 3/2024, sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, anh chính thức được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Ở tuổi 46, Ngọc Quỳnh đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên bạn gái và các con trong căn hộ cao cấp rộng khoảng 125m² tại Hà Nội. Không gian sống của nam nghệ sĩ được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy gam trắng làm chủ đạo, kết hợp nội thất cao cấp và những khoảng không mở tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn ấm cúng. Đây cũng là nơi anh dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình sau những giờ làm việc bận rộn.

Ngọc Quỳnh sở hữu ngoại hình phong độ ở tuổi 46

Ảnh: FBNV