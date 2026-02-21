Nam diễn viên Việt công khai nợ 20 tỷ biết ơn các vợ cũ

Quách Ngọc Ngoan.

Quách Ngọc Ngoan, sinh năm 1986 tại Cà Mau, là một trong những gương mặt nam diễn viên điện ảnh được yêu thích. Trong sự nghiệp, Quách Ngọc Ngoan ghi dấu qua nhiều bộ phim ấn tượng như Long Thành Cầm Giả Ca, Người Bất Tử...

Năm 2023, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ khiến dư luận chú ý khi công khai thừa nhận vỡ nợ hơn 20 tỷ đồng do kinh doanh thất bại trong lĩnh vực trang trại – nông nghiệp tại Cà Mau. Sau biến cố, Quách Ngọc Ngoan làm thêm nhiều nghề để trang trải nợ nần và trở lại mạnh mẽ với điện ảnh thời gian gần đây.

Không chỉ sự nghiệp nhiều biến động, đường tình Quách Ngọc Ngoan cũng lận đận. Quách Ngọc Ngoan và diễn viên Lê Phương từng kết hôn vào năm 2012 và có với nhau một cậu con trai. Tuy nhiên, hôn nhân chỉ kéo dài khoảng ba năm trước khi cả hai quyết định chia tay. Cuộc ly hôn từng là chủ đề thu hút sự quan tâm của công chúng và truyền thông.

Hình ảnh hiện tại của Quách Ngọc Ngoan.

Sau đó, Quách Ngọc Ngoan bắt đầu mối quan hệ với Phượng Chanel – một doanh nhân nổi tiếng và hơn anh 9 tuổi. Họ gắn bó nhiều năm và có một cô con gái chung. Cả hai từng đăng ký kết hôn và có thời gian xuất hiện tình cảm trong nhiều sự kiện giải trí. Dù vậy, đến tháng 4/2021, Phượng Chanel xác nhận hai người đã chia tay trong hòa bình.

Mới đây, Quách Ngọc Ngoan thu hút sự chú ý khi lần hiếm hoi nhắc tới các vợ cũ. Theo nam nghệ sĩ chia sẻ, anh vẫn thường xuyên nói chuyện với người cũ về các con để cùng chia sẻ, chăm sóc dù không còn sống chung.

Đáng chú ý hơn là Quách Ngọc Ngoan cho biết, anh luôn biết ơn vợ cũ: "Tôi biết ơn tất cả các vợ cũ của mình vì dù gì cũng từng có thời gian gắn kết, cùng có con với nhau", nguồn Ngôi sao.

Những chia sẻ này cho thấy một góc khác của Quách Ngọc Ngoan – không chỉ là nghệ sĩ, mà còn là người cha đặt con cái lên hàng đầu và cố gắng duy trì sự bình yên, văn minh trong mối quan hệ gia đình dù đã chia tay.