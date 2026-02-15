Vợ cũ hơn 9 tuổi của Quách Ngọc Ngoan vừa công khai thẳng một chuyện

Dịp Valentine năm nay, doanh nhân Phượng Chanel - vợ cũ hơn 9 tuổi của Quách Ngọc Ngoan bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Những năm gần đây Valentin không được cái kẹo cô la nào các ông ạ".

Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dù không nhắc trực tiếp đến chuyện tình cảm nhưng việc thừa nhận nhiều năm không nhận được quà Valentine khiến không ít người cho rằng Phượng Chanel vẫn đang một mình. Sau khi khép lại mối quan hệ ồn ào với Quách Ngọc Ngoan, cô gần như kín tiếng về đời tư, hiếm khi chia sẻ chuyện yêu đương trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, nữ doanh nhân chủ yếu đăng tải hình ảnh về công việc, bạn bè và cuộc sống thường ngày. Thỉnh thoảng, cô mới nhắc vu vơ về chuyện tình cảm nhưng đều theo cách hài hước, nhẹ nhàng.

Phượng Chanel.

Quách Ngọc Ngoan và vợ cũ.

Dưới chia sẻ của Phượng Chanel nhiều người bạn bè cô để lại nhiều bình luận vui vẻ: Trong đó có bình luận bày tỏ sự hoài nghi: "Chị em nói nhưng lại không một ai tin". Đáp lại bình luận này, Phượng Chanel than: "Khổ thật".

Quách Ngọc Ngoan từng bước vào cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Lê Phương vào năm 2012. Hai người có với nhau một cậu con trai, nhưng chỉ sau khoảng ba năm chung sống, cả hai quyết định đường ai nấy đi.

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, nam diễn viên công khai mối quan hệ tình cảm với doanh nhân Phượng Chanel – người hơn anh 9 tuổi. Thời điểm đó, chuyện tình của họ nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt khi Quách Ngọc Ngoan từng gây chú ý vì xăm hình gương mặt bạn gái lên ngực như một cách thể hiện sự gắn bó.

Đến năm 2020, anh cho biết trên tờ Thanh Niên, đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với nữ doanh nhân này và chào đón con gái chung. Tuy nhiên, tháng 4/2021, Phượng Chanel xác nhận cả hai đã chia tay trong êm đẹp, lựa chọn giữ mối quan hệ văn minh để cùng nhau chăm sóc con.