Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng bao lì xì cuối cùng của mẹ, nói một câu xót xa

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới đây khiến nhiều khán giả xúc động khi đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh phong bao lì xì kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh: "...bao lì xì cuối cùng của má. Chúng ta không bao giờ biết được lần nào sẽ là lần cuối cùng!".

Bức ảnh được chia sẻ là một phong bao lì xì có dòng chữ viết tay của mẹ nam nhạc sĩ: "Văn Chung 2024. Chúc con yêu được tròn đầy Phước Đức và hạnh phúc 2024". Nội dung giản dị nhưng chan chứa tình cảm của người mẹ dành cho con trai nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm từ cư dân mạng.

"Bao lì xì chứa đựng yêu thương từ mẹ đó là điều trân quý và cảm động nhất"; "Đúng là chúng ta chẳng bao giờ biết được lần nào sẽ là lần cuối cùng chú ạ! Cháu xin chia sẻ với chú ạ!"; "Mỗi lần anh chia sẻ về mẹ đều mang nhiều cảm xúc khó tả. Chúc anh và gia đình năm mới vạn sự như ý, luôn vui vẻ và luôn hạnh phúc"; "Thương Chung, bà sẽ luôn bên bạn"... là chia sẻ của người ái mộ nam nhạc sĩ.

Hình ảnh phong bao lì xì cuối cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận từ mẹ.

Mẹ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua đời vào cuối tháng 5/2024 vì căn bệnh nhiễm trùng máu cùng viêm phổi mãn tính. Nam nhạc sĩ đã rất đau khổ trước sự ra đi của mẹ trong thời gian dài và không ngại bày tỏ nỗi lòng trên trang cá nhân.

Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983 là một trong những nhạc sĩ có nhiều ca khúc được yêu thích của V-pop suốt gần hai thập kỷ qua. Anh được biết đến rộng rãi với loạt hit như "Chiếc khăn gió ấm", "Vầng trăng khóc", "Con đường mưa", đặc biệt là "Nhật ký của mẹ" – ca khúc từng tạo hiệu ứng mạnh mẽ và được xem là một trong những bài hát về mẹ nổi tiếng nhất của nhạc Việt đương đại.

Không chỉ thành công ở dòng nhạc pop – ballad, anh còn có nhiều sáng tác dành cho thiếu nhi và các dự án âm nhạc cộng đồng. Những năm gần đây, Nguyễn Văn Chung tiếp tục gây dấu ấn với dòng nhạc yêu quê hương, đất nước. Nổi bật là ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình được hàng triệu khán giả Việt yêu thích.