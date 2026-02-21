Nam diễn viên Việt cho vợ đại gia hơn 15 tuổi "lên sóng"

Những ngày đầu Xuân 2026, Trương Nam Thành gây chú ý khi đăng tải bức ảnh du xuân bên bà xã kèm dòng trạng thái đậm không khí Tết: "Du Xuân Đầu Năm 2026/ Cung hỷ Phát Tài/ Vạn Sự Bình An/ Đắc Tài Đắc Lộc/ Đến Đại Gia Đình/ Happy New Year".

Hình ảnh vừa được Trương Nam Thành cập nhật trên trang cá nhân.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Trương Nam Thành diện áo dài gấm màu kem nhã nhặn, kết hợp quần sáng màu và giày lười tông be, toát lên vẻ lịch lãm, điển trai. Sánh đôi bên anh là bà xã doanh nhân hơn 15 tuổi trong tà áo dài tím nền nã, điểm họa tiết tròn tinh tế, đeo kính râm và tạo dáng nhẹ nhàng. Cả hai đứng giữa không gian sang trọng, phía sau là bình hoa đào trang trí Tết cùng nội thất mang phong cách cổ điển, tạo nên tổng thể vừa ấm cúng vừa đậm chất Xuân.

Khung hình được nhiều người nhận xét "xứng đôi vừa lứa", thần thái tự tin, thoải mái. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi nam diễn viên công khai hình ảnh bà xã trên trang cá nhân dịp đầu năm.

Bên dưới bài đăng, đông đảo bạn bè và người hâm mộ để lại lời chúc mừng. Một số cư dân mạng bình luận: "Năm mới anh chúc em và gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và nhiều may mắn nha. Chị và em mặc bộ này quá đẹp luôn"; "Hai vợ chồng đẹp quá"; "Vợ chồng anh Nam Thành đẹp quá, chúc anh chị năm mới vui vẻ hạnh phúc, phát tài phát lộc, vạn sự như ý muốn, mạnh khỏe nha"…

Sinh năm 1991, Trương Nam Thành từng giành danh hiệu Á vương 3 tại cuộc thi Manhunt International 2011. Sở hữu ngoại hình nổi bật, chiều cao ấn tượng và phong thái điềm đạm, anh nhanh chóng ghi dấu trong làng mẫu trước khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh.

Nam diễn viên tham gia một số dự án truyền hình, điện ảnh và được khán giả biết đến với hình tượng thư sinh, lịch lãm. Dù không phải gương mặt phủ sóng dày đặc, anh vẫn có lượng người hâm mộ riêng nhờ vẻ ngoài sáng sủa.



Năm 2018, Trương Nam Thành kết hôn với nữ doanh nhân thành đạt Thu Huyền hơn anh 15 tuổi. Thời điểm công khai mối quan hệ, cặp đôi từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều vì khoảng cách tuổi tác và sự chênh lệch về kinh tế.

Trước những bàn tán, nam diễn viên nhiều lần khẳng định anh đến với vợ vì tình cảm và sự đồng điệu. Hiện tại, cặp đôi đã có hai con trai sinh đôi.