DẠ VŨ |

Theo mẹ đơn thân U50 là nghệ sĩ nổi tiếng việc hủy kế hoạch cưới cuối năm 2025 xuất phát từ sự chủ động của cả cô và bạn trai.

Lý do mẹ đơn thân U50 hủy kế hoạch cưới năm 2025 với đại gia miền Tây - Ảnh 1.

Phi Thanh Vân và bạn trai là đại gia miền Tây.

Tháng 9/2025, Phi Thanh Vân gây chú ý khi đăng status thông báo sẽ tổ chức đám cưới với đại gia miền Tây Trần Chí Phú hơn cô khoảng 10 tuổi.

“Cuối năm nay, tiến sĩ – nghệ sĩ Phi Thanh Vân sẽ bước vào một cột mốc thiêng liêng của đời mình – lễ cưới trọng đại...", nữ diễn viên từng chia sẻ trên trang cá nhân. Thế nhưng đến tháng 12/2025, đám cưới vẫn không có thêm bất cứ thông tin gì. Nhiều người cũng nhận ra sau thông báo cưới rầm rộ, cô gần như không còn nhắc đến bạn trai trên mạng xã hội, làm dấy lên không ít đồn đoán về mối quan hệ.

Ngay khi xuất hiện thông tin cho rằng cả hai trục trặc, Phi Thanh Vân lập tức đính chính, khẳng định tình cảm với bạn trai vẫn tốt đẹp. Cô lý giải việc ít chia sẻ chuyện tình yêu lên mạng hơn là vì công việc dày đặc. Nữ diễn viên còn dành nhiều lời có cánh dành cho bạn trai: “Anh hiểu Vân chỉ qua ánh mắt, một hơi thở, biết khi nào Vân cần yên lặng, khi nào cần động viên, khi nào chỉ cần một ly nước đúng lúc để tiếp tục công việc".

Lý do mẹ đơn thân U50 hủy kế hoạch cưới năm 2025 với đại gia miền Tây - Ảnh 2.

Diễn viên Phi Thanh Vân.

Mới đây, chia sẻ về lý do hủy kế hoạch cưới vào cuối năm 2025 trên tờ Thanh Niên, Phi Thanh Vân cho biết quyết định này xuất phát từ sự chủ động của cả hai.

"Cuối năm 2025 cũng là giai đoạn công việc của cả hai rất bận rộn. Riêng tôi đang đảm nhiệm nhiều vai trò tại các tổ chức xã hội và cộng đồng, lịch trình gần như kín liên tục. Vì vậy, chúng tôi thống nhất sắp xếp lại thời điểm phù hợp hơn, để khi tổ chức có thể trọn vẹn, ý nghĩa và không vội vàng", nguồn Thanh Niên.

Sinh năm 1982 tại Hà Nội, Phi Thanh Vân hoạt động ở lĩnh vực diễn xuất và người mẫu. Cô từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Năm 2008, Phi Thanh Vân kết hôn với doanh nhân người Pháp Thierry Blanc và chia tay sau bốn năm. Năm 2014, nữ diễn viên tái hôn với Bảo Duy và có một con trai trước khi “đường ai nấy đi” vào khoảng hai năm sau đó.

Bạn trai hiện tại của cô – Trần Chí Phú – là doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng, quê Long An (nay thuộc Tây Ninh), hiện giữ vai trò giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của một công ty xây dựng và một nhà máy sản xuất đá xây dựng.

