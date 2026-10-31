Nam diễn viên SN 1973 vừa đi Mỹ về mở luôn nhà hàng ở quê

Cát Tường vừa tới nơi thì tỏ ra bất ngờ khi Tiết Cương đã khai trương chi nhánh thứ ba trong chuỗi nhà hàng lẩu của mình.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã chia sẻ những khoảnh khắc đi khai trương nhà hàng mới mở của bạn thân là diễn viên Tiết Cương.

Được biết, Tiết Cương vừa có chuyến đi Mỹ dài ngày để tham quan và thăm em gái. Ngay sau khi về nước, anh đã khai trương thêm một nhà hàng mới ở quê mình là Long An (cũ).

Cát Tường chia sẻ: "Tôi đang trên đường đi Long An. Tiết Cương vừa từ Mỹ về, vừa xuống máy bay một cái là gọi điện rủ rê tôi liền.

Tiết Cương bảo tôi là đi Mỹ 3 tuần bỏ bê quán xá quá nên muốn tôi xuống Long An ăn ủng hộ nhà hàng. Đồng thời Tiết Cương cũng khai trương thêm chi nhánh ba.

Thôi thì bạn kêu thì tôi phải tới thôi. Tình hình là mấy tuần không gặp tôi cũng nhớ bạn. Tôi cũng đang đợi Tiết Cương đi Mỹ về để mời tân gia nhà mới. Bữa giờ tôi dọn về ở nhà mới rồi nhưng cũng chưa làm tân gia.

Đợt này làm tân gia xong, chắc tôi sẽ đi Úc một chuyến ngắn ngắn rồi đi Mỹ tiếp.

Tôi dự kiến khoảng giữa tháng 11 sẽ tới Mỹ. Để tôi coi Tiết Cương khai trương quán mới ra sao. Dạo này tôi cũng bận lắm, làm giám khảo chương trình rồi chuẩn bị đi Đà Lạt hát".

Cát Tường vừa tới nơi thì tỏ ra bất ngờ khi Tiết Cương đã khai trương chi nhánh thứ ba trong chuỗi nhà hàng lẩu của mình, nằm tại mặt tiền đường lớn. Dù mới khai trương nhưng quán cũng bắt đầu có khách. Lúc Cát Tường tới, nhiều khách hàng cũng tìm đến ăn.

Tiết Cương nói: "Cứ mỗi chỗ tôi mở một chi nhánh. Tôi vừa mới khai trương sáng nay xong, còn đang ăn thử món. Sáng giờ mưa quá trời, tôi cứ tưởng không khai trương được, may mà trời đã tạnh. Tôi sẽ mở tới 9 rưỡi đêm. Quán lẩu của tôi có tất cả 5 vị lẩu để mua mang đi".

Được biết, sau một thời gian làm Youtube, Tiết Cương vừa qua đã quyết định mở nhà hàng cho riêng mình với hình thức kinh doanh lẩu ly bình dân mang đi, giá rẻ. Tiết Cương từng chia sẻ, vì tình hình kinh tế khó khăn nên anh muốn chọn loại hình kinh doanh giá rẻ, bình dân nhất để tiếp cận đông đảo khách hàng, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên. Anh không muốn bán giá cao mà muốn giữ chân khách hàng bằng giá thật thấp.