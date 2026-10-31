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Nam NSƯT SN 1961 có bạn gái kém 18 tuổi: "Cái tủ lạnh là thứ giá trị nhất trong nhà tôi"

Tùng Ninh
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"Tôi chẳng dại gì nói nghèo là sướng" – Chí Trung nói.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đã chia sẻ về quan điểm sống của mình trên trang cá nhân. Anh nói: "Ba đời mà không giàu thì biết đâu đời thứ 4 sẽ giàu. Cổ nhân có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.

Nam NSƯT SN 1961 có bạn gái kém 18 tuổi: "Cái tủ lạnh là thứ giá trị nhất trong nhà tôi" - Ảnh 1.

Đời ông tôi không giàu, bố tôi cũng không giàu đến đời tôi thì thôi, nói giảm nói tránh, nói một cách lịch sự là kinh tế gia đình tôi dừng ở mức khiêm tốn.

Nói thẳng ra, ai chẳng thích giàu. Có tiền thì ở nhà rộng hơn, đi du lịch thoải mái hơn, ốm đau cũng đỡ lo hơn.

Tôi chẳng dại gì nói nghèo là sướng. Tôi nhìn người ta có nhà nọ đất kia, tài sản vài chục tỷ rồi quay về kiểm tra lại tài sản của mình thì thấy cái tủ lạnh là thứ có giá trị nhất trong nhà tôi".

Dù không giàu có nhưng Chí Trung lại lại có sự lạc quan vào đời thứ 4 của mình. Nam nghệ sĩ hóm hỉnh nói.

"Tuy nhiên, tôi vẫn tin vào câu nói của cổ nhân. Nhà tôi đã khó ba đời rồi thì biết đâu đến đời thứ 4 ông trời lại thương cho con tôi giàu. Còn nếu không giàu thì cũng chẳng sao.

Tôi cứ sống hết một đời tiết kiệm của tôi, không vay nợ để làm giàu, không chi tiêu vượt quá khả năng, có bao nhiêu thì sống bấy nhiêu trong khả năng của mình. Thi thoảng tôi tự thưởng cho mình một bữa ngon, một chuyến đi du lịch.

Nam NSƯT SN 1961 có bạn gái kém 18 tuổi: "Cái tủ lạnh là thứ giá trị nhất trong nhà tôi" - Ảnh 2.

Tiền ít thì tiêu ít nhưng điều quan trọng nhất là niềm vui thì không tiết kiệm. Biết đâu một ngày đẹp trời các con tôi ngồi lại với nhau và bảo nhau rằng bố mình ngày xưa nghèo thật nhưng được cái sống vui, sống khỏe, sống có ích. Thế là tôi mãn nguyện rồi.

Tôi tự AQ như vậy cho đời nó nhẹ. Nếu câu không ai khó ba đời là đúng thì tôi có chút hi vọng vào đời con tôi, còn nếu không đúng thì thôi. Các con ơi! Chịu khó AQ tiếp với bố!".

Dù không quá giàu có nhưng nhưng NSƯT Chí Trung đang có cuộc sống hạnh phúc bên bạn gái kém 18 tuổi là Á hậu Doanh nhân Ý Lan (Trần Ngọc Lan). Cả hai công khai tình cảm vào năm 2020 sau khi đều trải qua đổ vỡ hôn nhân.

Dù gắn bó sâu sắc, cặp đôi thống nhất không kết hôn và không đăng ký kết hôn để giữ sự tự do. Họ chọn sống riêng, tôn trọng không gian cá nhân của nhau nhưng luôn đồng hành trong công việc và cuộc sống.

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sao Việt

Chí Trung

SN 1961

nam NSƯT

bạn gái

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