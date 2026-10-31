Nữ diễn viên SN 1989 bật khóc nức nở: "Tôi đã ngộ ra"

"Tôi đã ngộ ra một điều rằng hạnh phúc đôi khi không phải mình có thật nhiều..." – Lâm Vỹ Dạ nói.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Lâm Vỹ Dạ, ca sĩ Trương Thế Vinh và ca sĩ Giang Hồng Ngọc.

Đáng thương nhất chương trình tuần này là hoàn cảnh em Nguyễn Trọng Phúc (sinh năm 2012), học sinh lớp 9 Trường THCS Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, lớn lên không có cha bên cạnh. Mẹ em là chị Nguyễn Thị Muội (sinh năm 1984) bị khuyết tật trí tuệ và vận động bẩm sinh phải uống thuốc hằng ngày và không còn khả năng lao động.

Hai mẹ con sống chủ yếu nhờ khoản trợ cấp 800 ngàn đồng 1 tháng cùng sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm. Thương mẹ, mỗi dịp nghỉ hè, Phúc lại đi bán vé số để kiếm thêm tiền trang trải sinh hoạt. Trung bình mỗi ngày, em bán khoảng 50 tờ kiếm được 50 ngàn đồng vừa phụ tiền ăn, vừa dành dụm mua sách vở và đồ dùng học tập.

Căn nhà tình thương của hai mẹ con đã xuống cấp, nhiều chỗ bị dột mỗi khi trời mưa.

Cuộc sống thiếu thốn nhưng Phúc vẫn chăm chỉ học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Khi được hỏi về dự định tương lai, Phúc cho biết nếu phải đi học xa, em vẫn muốn đưa mẹ theo cùng vì không yên tâm để mẹ ở nhà một mình.

Chứng kiến hoàn cảnh em Phúc, Lâm Vỹ Dạ bật khóc nức nở và nói: "Theo dõi câu chuyện của các em ở đây, tôi ngộ ra một điều rằng hạnh phúc đôi khi không phải mình có thật nhiều mà là khi mình có một người để mình thương yêu và cố gắng vì họ, đó mới thật sự là hạnh phúc".

Tôi quá xót xa khi em Phúc còn quá nhỏ đã phải trở thành chỗ dựa cho mẹ nhất là sau khi bà ngoại qua đời.

Nhưng tôi cũng vô cùng cảm phục khi em chưa bao giờ xem mẹ là gánh nặng. Ngược lại, Phúc luôn nghĩ đến việc làm sao để mẹ được ăn no, có thuốc uống và được chăm sóc chu đáo.

Với tôi, tình thương mẹ của Phúc khiến tôi nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất giản dị. Dù thiếu thốn nhiều thứ, cậu bé vẫn có một người để yêu thương, chăm sóc và cố gắng mỗi ngày".

Giang Hồng Ngọc cũng nghẹn ngào trước hoàn cảnh của Trọng Phúc. Cô nói: "Tôi cảm phục khi cậu bé vừa chăm sóc mẹ, vừa tranh thủ kiếm tiền nhưng vẫn duy trì thành tích học tập tốt. Tôi muốn động viên em tiếp tục đến trường, không nên vì khó khăn trước mắt mà từ bỏ việc học.

Tôi vô cùng xúc động khi nghe Phúc tâm sự rằng ăn món gì cũng được, miễn được ăn cùng mẹ thì em đều cảm thấy ngon. Với em, một bữa cơm có mẹ bên cạnh đã là niềm vui, bất kể món ăn đơn sơ đến đâu".

Bên cạnh tiền thưởng từ chương trình, ca sĩ Trương Thế Vinh gửi tặng các gia đình một phần quà. Ca sĩ Giang Hồng Ngọc thì cho biết: "Tôi đã tranh thủ liên hệ bạn bè xin hỗ trợ ngay trong lúc ghi hình và có được 80 triệu đồng gửi đến các gia đình".