Nữ danh ca SN 1953 qua Mỹ bật khóc: "Tôi rất sợ hãi, tóc bạc hết"

"Mới qua có hai tháng thôi mà tóc bạc hết" – Trang Thanh Lan nói.

Mới đây, tại chương trình Nhịp đập giải trí, danh ca Trang Thanh Lan đã chia sẻ về thời gian đầu mới qua Mỹ định cư.

Bà nói: "Tôi không muốn đi vì qua Mỹ phải làm lại hết từ đầu. Tôi rất sợ hãi. Ban đầu qua tới Mỹ, tôi ở bang Minniesota cùng một người chị.

Vợ chồng Trang Thanh Lan

Mới qua có hai tháng thôi mà tóc bạc hết. Tôi nhớ Việt Nam tới mức cứ chiều đến là ra ngoài ngồi ngóng, nhìn về quê hương mà không biết nhìn về hướng nào. Đó là tâm trạng chung của mọi người chứ không riêng gì tôi.

Ở Việt Nam tôi đang chạy show liên tục, ngày nào cũng đi hát, gặp gỡ khán giả, bạn bè. Tôi qua Mỹ ở tiểu bang nhỏ toàn đồng không mông quạnh. Cứ chiều chiều tôi lại ra đồng ngồi hướng về Việt Nam, rồi bật khóc tự bảo giờ mà cho tôi về Việt Nam là tôi về liền.

Tôi buồn quá trời. Mới cách đó mấy hôm tôi còn son phấn đi hát tưng bừng, vậy mà giờ chỉ có ra đồng ngồi ngóng mỗi chiều, mà không biết ngóng cái gì nữa. Mọi thứ buồn lắm.

May mà tôi qua Mỹ mùa hè, tầm tháng 5 nên còn đỡ. Nếu tôi qua mùa đông chắc chịu không nổi vì còn buồn nữa. Tôi muốn về liền luôn.

Bố Hùng Cường (bố chồng Trang Thanh Lan) lúc đó đang ở California, thấy thế mới bảo chúng tôi: "Các con muốn tiếp tục ca hát thì phải qua Cali vì bên này mới có người Việt, chứ bên Minniesota thì ai biết tới các con mà đi hát".

Tôi nghe lời bố Hùng Cường nên làm giấy tờ và sau một năm thì dọn về California ở. Từ đó, chúng tôi được mời đi hát và ghi hình, sang tận Paris ở Pháp ghi hình".

Trang Thanh Lan là một nghệ sĩ đa năng, ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả hải ngoại lẫn trong nước suốt nhiều thập kỷ. Bà bắt đầu sự nghiệp từ những năm 1970 với thế mạnh là dòng nhạc dân ca và quê hương, sở hữu giọng hát ngọt ngào, mộc mạc và giàu cảm xúc.

Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, Trang Thanh Lan còn gặt hái thành công vang dội khi lấn sân sang lĩnh vực kịch nghệ và tấu hài, đặc biệt là sự kết hợp ăn ý với nghệ sĩ Quang Minh và Hồng Đào.

Dù trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống riêng và những thăng trầm của nghề diễn, Trang Thanh Lan vẫn duy trì được sự bền bỉ và lòng nhiệt huyết với ánh đèn sân khấu. Lối diễn xuất của bà thường mang nét bình dị, gần gũi, không quá phô trương nhưng vẫn đủ sức tạo nên những tiếng cười ý nghĩa.