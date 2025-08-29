Nam diễn viên mất việc vì sân khấu đóng cửa, gặp trùm Điền Quân và thay đổi cuộc đời

Mới đây, diễn viên Tiết Cương đã tâm sự về lí do anh nghỉ diễn chuyển hướng hẳn sang làm Youtube. Theo nam nghệ sĩ chia sẻ thì nhờ trùm công ty Điền Quân một thời là Khương Dừa mà cuộc đời anh thay đổi.

Tiết Cương

Anh nói: "Vào khoảng tháng 7 năm 2020, tôi có đi quay một game show thì tình cờ gặp đạo diễn Khương Dừa bên Điền Quân. Khương Dừa đang làm đạo diễn cho game show đó.

Tôi đang ngồi thì Khương Dừa đi vào và thốt lên "Anh Tiết Cương, em thích anh lắm, em hay xem hài của anh".

Sau khi phỏng vấn tôi một clip để phát lên Youtube, Khương Dừa hỏi tôi đã có kênh Youtube riêng chưa. Tôi bảo chưa có nhưng cũng đang muốn làm.

Sở dĩ tôi muốn làm kênh Youtube vì thời điểm đó phim ảnh cũng bớt đi và sân khấu đóng cửa hết vì nhiều lý do như làm ăn thất thu, xu hướng xã hội thay đổi, người ta chỉ thích cầm điện thoại, không đến sân khấu xem kịch như xưa nữa.

Tôi không có show, cũng không biết làm gì để sống, cũng nghĩ tới việc làm Youtube nhưng không biết làm thế nào, về đề tài gì. Tôi còn không biết cách mở tài khoản.

Nói chung là tôi bị mông lung lắm, không biết cách làm, làm ra sao. Tôi không phải dân công nghệ.

Khương Dừa được biết đến là ông trùm thứ hai của Điền Quân

Tôi bảo với Khương Dừa rằng cũng muốn làm mà không biết làm sao. Khương Dừa nghe vậy liền bảo để Khương Dừa cho người qua hỗ trợ tôi. Tôi đồng ý luôn, cảm ơn Khương Dừa. Tôi cứ nghĩ Khương Dừa nói cho vui thôi, ai ngờ ngày hôm sau có người bên Khương Dừa gọi điện cho tôi để hỗ trợ.

Bạn đó hỏi tôi muốn làm về đề tài gì ở kênh Youtube. Tôi nằm cả đêm, vắt tay lên trán suy nghĩ không biết làm gì. Nếu làm du lịch, ẩm thực thì trên mạng người ta làm quá nhiều rồi. Làm về công việc của tôi thì giai đoạn đó lại quá đơn điệu vì tôi chưa có gia đình, công việc nghệ thuật đơn giản, không đi diễn nhiều.

Tôi suy nghĩ tùm lum rồi nảy ra ý tưởng làm về xe máy vì tôi cũng đam mê từ nhỏ và cũng có kiến thức, nghệ sĩ cũng chưa ai làm đề tài này.

Hôm sau, tôi gọi điện lại cho bên Khương Dừa thông báo và ngay sau đó bắt tay vào quay clip luôn. Tôi về tận quê Long An để quay, nhờ người kiếm giúp mình những chiếc xe cổ ngày xưa".

Tiết Cương hiện đã tạm rời bỏ sân khấu, phim ảnh để chuyên tâm làm Youtube. Anh sở hữu tới ba kênh Youtube, trong đó có kênh Youtube lớn nhất lên tới gần 300 nghìn người theo dõi, chuyên về review xe cổ. Anh cũng mới chuyển qua làm môi giới bất động sản.