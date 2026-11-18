"Cũng hơi uổng, hơi tiếc" – diễn viên Sơn Hải nói.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên hài Sơn Hải. Tại chương trình tuần này, nam diễn viên chia sẻ về sự nghiệp của mình.

Anh nói: "Tôi đến với nghề này là một lựa chọn đầy quyết tâm. Gia đình tôi không ai theo nghệ thuật. Ngay khi học xong lớp 12, vì là con liệt sĩ nên tôi được cấp một suất học ngành Hàng hải ở miền Bắc. Nhưng tôi nhất quyết từ chối để theo đuổi đam mê diễn xuất.

Nghệ sĩ Sơn Hải

Mẹ tôi giận lắm, còn nói thẳng: "Muốn học nghệ thuật thì con phải tự lo". Nhưng tôi không chùn bước. Một mình tôi xách thùng đồ nghề sửa xe đạp vào miền Nam, vừa sửa xe mưu sinh, làm bảo vệ, phục vụ cà phê, vừa ôn thi vào trường Sân khấu Điện ảnh.

Phải mất đến 8 năm, bao gồm 4 năm học và 4 năm ròng rã lăn lộn làm nghề, gia đình mới thực sự công nhận và chấp nhận con đường tôi đã chọn.

Sau khi ra trường, tôi phải chật vật tìm kiếm cơ hội như bao diễn viên trẻ khác. Nhờ sự giới thiệu của cố nghệ sĩ Lê Vũ Cầu, tôi được gia nhập nhóm hài Phú Quý. Từ những vai diễn nhỏ lẻ ban đầu, vốn sống phong phú tích lũy được từ những ngày bươn chải đã giúp tôi hóa thân ngọt ngào vào các nhân vật.

Khán giả nhận xét nét diễn của tôi rất đời. Tôi nghĩ, chắc có lẽ do trải nghiệm cuộc sống nhiều. Khi gặp những dạng vai đó, tôi đã có vốn sống rồi thì cứ thế mà làm thôi, không cần kỹ thuật diễn nhiều.

Ví dụ, vai ông Nhân bán hủ tiếu trong sitcom Hẻm Không Tình Yêu rất gần gũi với bản chất của tôi ngoài đời, nên tôi vào vai vô cùng dễ dàng và tự nhiên.

Trong sự nghiệp đến giờ này, tôi vẫn day dứt với vai diễn trong bộ phim Hai Người Cha đóng cùng Huỳnh Đông. Đảm nhận nhân vật về già của Huỳnh Đông, tôi đầu tư vô cùng tâm huyết.

Mỗi ngày quay, tôi phải có mặt từ 6 giờ sáng để hóa trang suốt hơn 3 tiếng rưỡi, đắp và sấy lớp sẹo non giả bỏng trên nửa khuôn mặt rất vất vả.

Nhân vật này vốn có số phận rất hay và chiều sâu tâm lý phức tạp, nhưng do kịch bản rẽ hướng sang các tuyến nhân vật khác nên tôi chưa được khai thác triệt để. Cũng hơi uổng, hơi tiếc. Tôi nghĩ, chắc duyên chưa đến với mình".