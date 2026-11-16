Nữ ca sĩ SN 1987 gặp tai nạn trên đường cao tốc: Xe nát hết, lăn vài vòng

"Tôi chỉ bị nứt xương sống thôi. Từ nứt tới gãy chỉ cách nhau một chút mà nếu gãy xương sống là tôi đi đời luôn rồi" – Lam Anh kể.

Vừa qua, tại chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, ca sĩ Lam Anh đã chia sẻ về lần gặp tai nạn suýt chết của mình. Cô nói: "Đó là vào năm 2013 và tôi gặp tai nạn khi đang lái xe trên đường cao tốc.

Phải nói là tôi quá may mắn, trong cái rủi có cái may nên mới vượt qua được tai nạn đó. Lúc đó chiếc xe của tôi nát hết, lăn vài vòng ở đường, tôi lại quên không cài dây an toàn. Vậy mà tôi lại không bị gì nghiêm trọng quá mức, không gãy xương cổ, xương sống. Tôi chỉ bị nứt xương sống thôi. Từ nứt tới gãy chỉ cách nhau một chút mà nếu gãy xương sống là tôi đi đời luôn rồi.

Đúng là trời thương nên tôi bình an. Lúc đưa tôi vào bệnh viện, người ta bó tôi cứng đơ lại, không nhúc nhích được. Phổi tôi bị dập, ho ra máu. Tôi sợ lắm, đau đớn nữa, tưởng sắp đi rồi. Bác sĩ bảo tôi rằng, nếu ho được ra máu thì cứ ho ra đi vì đó là máu bầm trong phổi.

Sau khi chụp chiếu xong, bác sĩ bảo tôi là trường hợp cực kỳ may mắn nên chỉ bị nứt xương sống thôi. Cách đó khoảng hai hôm cũng có người gặp tai nạn ngay đoạn đường tôi bị và gãy xương sống cổ nên liệt luôn.

Khi ấy tôi sợ lắm, chỉ sợ bị làm sao không hát được nữa. May mắn là tôi không bị gì nghiêm trọng.

Di chứng để lại từ tai nạn đó là đến giờ tôi vẫn bị đau vai và khó thở. Tôi rất hay bị nghẹt mũi, sáng ngủ dậy là chảy nước mũi. Tôi không biết có phải do vì bị dập phổi không hay do thời tiết.

Sau vụ tai nạn đó, tôi lại có ngay một show nhạc ghi hình. Lúc ấy, tôi đi lại được rồi nhưng vẫn còn khó khăn. Bầu show còn hỏi tôi có muốn ngồi xe lăn lên hát không nhưng tôi từ chối và vẫn ra sân khấu đứng hát".

Ca sĩ Lam Anh tên thật là Trần Thị Bích Hà, sinh ra tại Biên Hòa, Đồng Nai. Sau khi tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM và đạt giải Nhì Tiếng hát Truyền hình TP.HCM.

Năm 2003, cô sang Mỹ du học rồi định cư vào năm 2007. Sở hữu giọng hát truyền cảm, mượt mà và ngoại hình sáng sân khấu, cô trở thành ca sĩ nổi tiếng. Tên tuổi của Lam Anh gắn liền với các bản tình ca nhẹ nhàng, trong đó nổi bật nhất là màn song ca bản "hit" Nơi tình yêu bắt đầu cùng ca sĩ Bằng Kiều. Bên cạnh dòng nhạc trẻ trữ tình, cô còn gặt hái nhiều cảm tình từ khán giả qua các ca khúc nhạc xưa và các sản phẩm album cá nhân như Ngã rẽ, Về lại cõi sầu.