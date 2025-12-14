Nam diễn viên đi bán vé số, kêu gọi khán giả ngay trên truyền hình

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với đợt ghi hình tại Tây Ninh, dưới sự dẫn dắt của MC Thanh Thảo, MC Đại Nghĩa, cùng sự đồng hành của các khách mời nổi tiếng gồm diễn viên Huy Khánh, diễn viên Vân Trang, ca sĩ Nhâm Phương Nam và ca sĩ Lâm Bảo Ngọc.



Nhâm Phương Nam và Lâm Bảo Ngọc

Xuất hiện với vai trò khách mời, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc cho biết: "Tôi đã theo dõi Mái ấm gia đình Việt từ lâu và nhận thấy chương trình mang nhiều giá trị nhân văn ý nghĩa, được đông đảo khán giả quan tâm, ủng hộ trên mạng xã hội.

Ca khúc Hương tình thân do tôi thể hiện được nhiều người lựa chọn để kể lại câu chuyện của các nhân vật trên mạng xã hội".

Lâm Bảo Ngọc bày tỏ sự xúc động khi ca khúc của mình được lan tỏa mạnh mẽ cùng Mái ấm gia đình Việt và hạnh phúc khi có mặt tại Tây Ninh, trực tiếp đứng cạnh, lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng những mảnh đời khó khăn mà trước đó cô chỉ biết đến qua mạng xã hội.

Ca sĩ Nhâm Phương Nam cũng không giấu được sự xúc động khi lắng nghe những câu chuyện của các nhân vật. Anh nói: "Hình ảnh những em nhỏ sớm chịu cảnh mồ côi, thiếu vắng mái ấm gia đình trọn vẹn nhưng vẫn giàu nghị lực, mạnh mẽ vươn lên khiến tôi vừa nghẹn lòng, vừa khâm phục".

Nhâm Phương Nam và Lâm Bảo Ngọc đã dốc hết sức lực, bất chấp thời tiết nóng bức để hỗ trợ các gia đình vượt qua thử thách, mang về những phần thưởng giá trị. Các nghệ sĩ cũng dành nhiều lời động viên, mong các em nhỏ luôn giữ tinh thần tích cực và sự mạnh mẽ để theo đuổi ước mơ, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Vân Trang và Huy Khánh

Lần thứ hai tham gia Mái ấm gia đình Việt, diễn viên Vân Trang và diễn viên Huy Khánh đều không giấu được sự hào hứng xen lẫn xúc động.

Vân Trang chia sẻ: "Tôi thật sự bất ngờ khi khán giả đến theo dõi chương trình ngày càng đông, các mạnh thường quân và khán giả cũng ủng hộ tiền cho các hoàn cảnh rất nhiều. Tôi rất hạnh phúc khi tiếp tục được chương trình mời ghi hình lần hai.

Với tôi, chỉ sợ chương trình không mời, chứ bất cứ ghi hình xa tới đâu, mời tôi ở vai trò nào thì tôi cũng sẵn sàng tham gia. Có cơ hội đồng hành và sẻ chia với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn là điều hạnh phúc đối với tôi".

Có một người cha nghèo đưa con đến tham gia chương trình nhưng vẫn mang theo vé số để bán.

Diễn viên Huy Khánh thấy thế liền đứng ra nhận bán thay vé số để gia đình nhân vật yên tâm ghi hình. Anh cùng MC Thanh Thảo và Vân Trang cầm vé số đi bán khắp buổi ghi hình, kêu gọi khán giả mua vé số ngay trên truyền hình.

Hành động này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo khán giả có mặt trực tiếp. Nhiều người không chỉ mua vé số mà còn tặng thêm tiền, mang nhiều phần quà đến trao cho các nhân vật.